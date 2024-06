Finale playoff: Trieste espugna ancora il PalaDesio e scappa sul 2 a 0

Trieste espunga il PalaDesio anche in Gara 2 e si porta sul 2-0. La serie si sposta in Fiuli-Venezia Giulia per Gara 3 di lunedì 10.

LA CRONACA

Ruzzier e Bucarelli muovono per primi il tabellino. Trieste spinge sull’acceleratore fin dai primi possessi e allunga a +13. Hickey prova a guidare un tentativo di rientro dei canturini, ma le percentuali dal campo delle due squadre sono troppo diverse per permetterlo. Trieste chiude avanti 12-24.

L’Acqua S.Bernardo cerca di reagire, ma la sua serata al tiro continua a essere difficile. Moraschini sblocca Cantù con 4 punti consecutivi, consentendole così di tornare a due possessi di svantaggio. Brooks e Ruzzier rispondono, ma una tripla di Cesana vale il -5. I canestri di Ruzzier e Baldi Rossi mandano le squadre negli spogliatori sul 35-39.

Baldi Rossi, con una tripla, riporta Cantù a due punti di svantaggio, ma Reyes si carica gli ospiti sulle spalle e Trieste torna avanti di nove lunghezze. Bucarelli con sei punti consecutivi riavvicina nuovamente l’Acqua S.Bernardo. Filloy segna una tripla pesante, ma Cantù non demorde e torna ancora a due punti da Trieste con il 56-58 di fine terzo quarto.

Hickey fa esplodere il PalaDesio con la tripla del sorpasso, ma Reyes risponde colpo su colpo alle giocante dei canturini. Si entra negli ultimi 4’ con Trieste avanti di due punti. Filloy trova il bersaglio dalla media, Moraschini replica a cronometro fermo. Reyes è infermabile in area e riporta Trieste avanti di 3 a meno di due minuti dalla sirena. Moraschini fa 1/2 ai liberi. Reyes trova altri due punti ed è +4. Cantù non segna e Candussi la chiude con una tripla dall’angolo. Finisce 73-83.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 73 – 83 (12-24, 23-15, 21-19, 17-25)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 12, Berdini, Nikolic 10, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Bucarelli 11, Hickey 14, Burns 2, Moraschini 13, Young 8, Tosetti N.E., Cesana 3.

Pallacanestro Trieste: Bossi, Filloy 5, Reyes 32, Deangeli 4, Ruzzier 10, Camporeale N.E, Candussi 11, Vildera 6, Ferrero, Menalo 5, Brooks 10.

Arbitri: Radaelli, Moretti, Barbiero.