Filotto Cantù: superata anche Torino

Un’ottima Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù firma l’ottavo successo consecutivo, battendo a domicilio la Reale Mutua Torino (71-90). Prima dell’inizio il pubblico di casa ha omaggiato con una standing ovation coach Meo Sacchetti, ex giocatore e allenatore dei piemontesi.

Torino-Cantù, la gara

Grande fisicità nella prima frazione con l’avvincente duello sotto canestro tra Guariglia e Hunt. Ed è l’americano di Cantù, ben assistito da Rogic, a portare i suoi sul 2-4. Nikolic punge dall’arco su assist di Baldi Rossi, poi Hunt da sotto per il 4-9. Break di 4-0 dei torinesi con la schiacciata di Jackson e il canestro di Mayfield (8-9 al 7’). Parziale di 2-8 per i biancoblù impreziosito dalle bombe di Bucarelli e Berdini (10-17). Torino alza il ritmo e Cantù si innervosisce, concedendo una serie di viaggi dalla lunetta ai locali, che impattano allo scadere con un parziale di 7-0 (17-17).

L’Acqua S.Bernardo subisce l’ondata di Torino, che continua la sua marcia in avvio del secondo quarto: schiacciata di Poser per il sorpasso, poi Pepe colpisce dall’angolo in basso con la tripla del +5 (22-17). A interrompere l’emorragia è Da Ros, tra i più positivi, che ruba palla e parte in contropiede per il 22-19. Ancora il capitano biancoblù a segno, ma Pepe mette la sua seconda tripla (26-21 al 14’). Cantù c’è, prima con Berdini che lancia in transizione Da Ros e Nikolic, poi con Baldi Rossi (26-27). Nuovo break di Cantù (2-7) con Baldi Rossi dalla lunga distanza e Da Ros in giornata di grazia in area (doppia cifra già al 18’ per lui con 5/5 da due). De Vico infiamma il Pala Gianni Asti da fuori, ma i canturini chiudono sul +9 (31-40).

Terzo periodo: polveri bagnate in avvio nei primi due minuti, poi De Vico buca da fuori (34-40). Seguono quattro punti di Poser, ma gli animi si scaldano: tecnico a De Vico, poi Torino già in bonus concede una serie di viaggi dalla lunetta a Rogic (38-46). I gialloblù non trovano varchi nella difesa canturina e il play croato ai liberi certifica il +10 (38-48). Cantù bene anche nella sfida dei rimbalzi (16-26 al 26’), mentre i locali hanno Pepe e Poser già carichi di quattro falli a testa. Equilibrata la seconda metà del quarto: 13-16 con la bomba alla mezz’ora di Stefanelli (51-64).

Nella quarta frazione Cantù gestisce il vantaggio senza particolari patemi e si impone per 71-90 (pallacanestrocantu.com).

Torino-Cantù, il tabellino

Reale Mutua Torino Basket: Mayfield 8, Vencato 1, De Vico 20, Jackson 6, Guariglia 4; Ikangi, Poser 15, Schina 8, Pepe 9. N.e.: Avino, Fea. All.: Ciani

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù: Rogic 7, Bucarelli 7, Nikolic 27, Baldi Rossi 12, Hunt 8; Da Ros 20, Severini, Berdini 3, Stefanelli 6, Meroni. All.: Sacchetti

Arbitri: Radaelli, Maschio, Marzulli

Parziali: 17-17, 14-23, 20-24, 20-26.