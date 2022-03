Cantù sorride: è finale di Coppa Italia

La corsa dell’Acqua S.Bernardo alla Final Eight di Coppa Italia LNP non si ferma. Dopo aver eliminato Verona ai quarti di finale, i canturini allenati da coach Sodini battono anche Scafati in semifinale, accedendo così, con merito, alla finalissima del torneo in scena a Roseto degli Abruzzi. Cantù affronterà domani, alle ore 19:00, l’APU Udine, vincitrice dell’altra semifinale contro Ravenna.

Scafati-Cantù, la gara

Acqua S.Bernardo in campo alla palla a due con lo stesso quintetto iniziale della sfida contro Verona; quindi Bryant, Allen, Severini, Da Ros e Bayehe. A comporre lo starting five della Givova, invece, sono Monaldi, Clarke, Ikangi, Cucci e Daniel. Gli istanti inziali di partita sono senz’altro caratterizzati dal duello molto fisico sotto canestro tra Bayehe e Daniel, entrambi determinanti per il gioco delle rispettive squadre sin dalle prime battute. Bayehe alza il muro, così Scafati è costretta ad affidarsi ai suoi piccoli, in particolare a Monaldi, subito caldo in avvio. Bayehe non solo è generoso in marcatura su Daniel, bensì anche in attacco; Bryant sfrutta la propositività del lungo di origini camerunesi, servendogli un pallone alzato soltanto da appoggiare al ferro. Bayehe conclude con una schiacciata che, a 2’ e mezzo dalla fine della prima frazione, porta il parziale in parità. 16 pari, match in grande equilibrio. Al 10’ è l’Acqua S.Bernardo a riuscire a tenere il vantaggio: 18 a 17 per la compagine di coach Sodini. L’inizio del secondo quarto segue la falsariga del primo, con Monaldi ancora una volta particolarmente ispirato: 22 a 18 per Scafati, rientrata sul parquet molto più pimpante e concreta nella metà campo offensiva. Tuttavia, la risposta brianzola non tarda ad arrivare e Stefanelli accorcia subito con una tripla importante. I campani, però, rispondono per le rime e, ancora con Monaldi, riescono a trovare il bersaglio grosso: tripla del +4, Givova avanti 27 a 23 al 15’. La squadra in maglia gialla prosegue il suo ottimo momento da oltre l’arco e, con Ikangi, riesce a trovare anche il vantaggio di due possessi pieni. Negli ultimi cento secondi di fine primo tempo scambio di triple: Cucci da una parte, Stefanelli dall’altra, poi di nuovo Ikangi. A meno di 5’’ dalla fine, Stefanelli regala a Nikolic un grande assist che il nativo di Belgrado finalizza con la tripla del -4. Alla pausa lunga Scafati conduce 42 a 38; doppia cifra per Monaldi, a quota 12 punti. Per Cantù ci sono gli 8 punti a testa di Stefanelli e Bayehe, tra i più incisivi.

Il secondo tempo vede protagonista ancora Scafati dai tre punti: Cucci e Clarke realizzano 6 punti consecutivi pesantissimi che consentono alla Givova di agguantare la doppia cifra di vantaggio. 51 a 40 al 23’. Immediata la reazione canturina, con Bryant autore di un canestro pazzesco, nonostante il fallo subito. Rossato, a metà terzo quarto, allunga le distanze segnando la tripla del momentaneo +10 (47-57); time out obbligato per coach Sodini, Cantù in carenza di energie. Ma è con smisurato orgoglio e tanta difesa che la S.Bernardo riesce a tornare in partita; ritrovando anche il contributo offensivo di Bryant. Da Ros sale di colpi e, così come contro Verona, decide di prendere per mano la sua squadra: 59 pari a un minuto e mezzo dalla fine del terzo periodo. Nel finale, Cantù mette finalmente la testa avanti grazie ai liberi di Bryant e Da Ros che permettono ai brianzoli di chiudere avanti 62 a 61 al 30’. In avvio di quarto quarto, Scafati torna a trovare il bersaglio grosso, con Rossato autore della tripla che vale ai campani il momentaneo 67 a 64. Bucarelli però non ci sta e trova subito un canestro importante, seguito da una tripla essenziale di Allen; ora è Cantù a condurre il gioco, avanti 71 a 67 al 35’. La battaglia si sposta sotto canestro, con Cusin determinante nonostante un cliente scomodo come Daniel. Nel finale ancora Da Ros determinante e Cantù può esultare: finisce 82 a 76 per l’Acqua S.Bernardo, che accede alla finalissima della Coppa Italia LNP Serie A2. Quattro i giocatori canturini in doppia cifra: 17 punti per Da Ros, 13 di Allen, 12 di Bucarelli e 11 di Bryant (pallacanestrocantu.com).

Scafati-Cantù, il tabellino

Givova Scafati-Acqua S.Bernardo Cantù 76-82 (17-18, 25-20; 19-24, 15-20)

Scafati: Daniel 6, Parravacini, De Laurentis 1, Ambrosin 6, Clarke 11, Rossato 13, Raucci, Monaldi 18, Cucci 13, Ikangi 8. All. Rossi

Cantù: Stefanelli 9, Bryant 11, Nikolic 7, Boev n.e., Da Ros 17, Bucarelli 12, Cusin 3, Bayehe 8, Allen 13, Severini 2. All. Sodini

Arbitri: Ursi, Salustri e Costa.