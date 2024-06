Acqua S.Bernardo: Il commento di coach Cagnardi dopo gara 2

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la seconda partita della serie tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Trieste:

“Fa male, perché siamo 0-2. ci abbiamo provato in tutti i modi e questa sera non ho niente da recriminare ai miei ragazzi. Hanno dato fondo a tutte le energie e ci hanno provato, senza riuscirci. Fino ad ora abbiamo affrontato una squadra che ha sbagliato veramente poco. Nei momenti in cui noi siamo stati bravi a chiudere le maglie difensive e quando ci siamo riavvicinati, ci hanno sempre punito con un rimbalzo d'attacco o con un canestro.

Hanno preso 16 rimbalzi offensivi, che non sono frutto di disattenzioni, a parte un paio di volte, ma sono frutto di una lotta fisica che li vedeva avvantaggiati sotto le plance. È chiaro che siamo spalle al muro, però è anche vero che servono tre vittorie per vincere questa serie. I nostri avversari sono a due vittorie, sono vicini a prendere questa promozione, però non è ancora finita. È chiaro che deve succedere qualcosa e siamo noi che dobbiamo provare a fare succedere qualcosa. Ci proveremo, domenica partiamo e lunedì abbiamo una gara 3 in cui faremo di tutto per farla nostra”.