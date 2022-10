Arcellasco vince con una valanga di gol con il Missaglia Maresso

Sei giornate di campionato sono poche per tirare le prime conclusioni o fare pronostici finali, ma è l'avvio di stagione dell’Arcellasco Città di Erba, in testa alla classifica in coabitazione con la Casati Arcore, che dimostra a pieno la volontà della società comasca di disputare un campionato di altro profilo.

Successo per la squadra di Erba guidata da Iotti, che travolge in trasferta i lecchesi di Missaglia con un sonoro 7-0. Una gara che si indirizza immediatamente nella direzione giusta per la capolista del girone B, che non fatica contro la penultima in classifica. Apre le marcature la rete segnata da Corvino al 2’ poi al 28' Galbiati commette fallo in area e lascia i biancoazzurri in inferiorità numerica. Dal dischetto va Rossetti che non sbaglia e fa 2-0. L'Arcellasco spinge e chiude il Missaglia nella propria metà campo: Poerio (34') e Rossetti (38') firmano il poker prima dell'intervallo. Al rientro in campo la storia non cambia: la rete del 5-0 è un'autogol di Proserpio che manda definitivamente a tappeto i lecchesi. Si vede una sola squadra in campo: l'Arcellasco che domina in lungo e largo. Molteni al 13'st mette dentro il 6-0 e il definitivo 7-0 è ad opera di Bergna (25'st). Una vittoria pesante per i comaschi che dimostrano la loro forza e la voglia di continuare ad occupare la prima posizione in classifica.

La classifica del girone B

Arcellasco 16

Casati Arcore 16

Cavenago 14

Nuova Sondrio 13

Biassono 12

Vibe Ronchese 12

ColicoDerviese 9

Calolziocorte 8

Costamasnaga 7

Lissone 7

Galbiate 6

Speranza Agrate 5

GrentArcadia 4

Aurora Olgiate 3

Concorezzese 3

MissagliaMaresso 2