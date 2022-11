Fulmine a ciel sereno in casa Arcellasco, mister Iotti viene esonerato

L’annuncio arriva dopo il secondo pareggio consecutivo rimediato contro una Vibe Ronchese in grande forma nel campionato di Promozione. Eppure l’Arcellasco Cittá di Erba, se andiamo ad analizzare da vicino l’andamento dei comaschi, comanda la testa del campionato a 24 punti con alle spalle in 10 giornate ben 7 vittorie, 3 pareggi e pensate un po’ 0 sconfitte a tabellino.

Quasi come un fulmine a ciel sereno é arrivato l’annuncio dell’esonero di Ivan Iotti da parte della società sui canali social, questo il comunicato ufficiale: “Gsd Arcellasco comunica l’interruzione del rapporto con il Mr della prima squadra Ivan Iotti. Ringraziamo il Mr per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Insomma, una notizia inaspettata per tutti quanti che ha colto impreparato anche lo stesso ormai ex allenatore dei biancorossi. La società, inoltre parlerà della decisione direttamente a lui nella prossima settimana, per ora lo ha comunicato solo telefonicamente e tramite i canali ufficiali.

Notizia proprio di poche ore fa invece la promozione mister della prima squadra di Matteo Pessina, allenatore della Juniores. Un grande salto importante per lui. Questo il comunicato della società che ha preferito una soluzione interna: “Si comunica la promozione alla guida della prima squadra del Mr della nostra juniores regionale Matteo Pessina. Auguriamo a Matteo buona fortuna e buon lavoro per il nuovo incarico. Un’esperienza di sport che duri per la vita!”