Riccardo Privitera, il nuovo attaccante dell'Hockey Como

Trentun anni nato a Gallarate, l’attaccante con il numero 88 stampato sulla schiena, dopo quindici stagioni da protagonista sul ghiaccio di Varese arriva alla guida di coach Da Rin a Como. Attaccante di razza pura ha disputato nella prima squadra con la maglia del Varese oltre duecento incontri mettendo a tabellino più di 350 punti, confermando le sue capacità di vero sniper sotto porta.





"Sono contento di affrontare questa nuova avventura ed esperienza - ha detto Riccardo al momento della firma – cercherò di portare a Casate tutta l’esperienza acquisita in questi anni e metterò tutto me stesso per dare la migliore prestazione ed impegno sul ghiaccio per coach Da Rin e per il Como. Ringrazio la società comasca per la fiducia accordatami e spero di poter dimostrare al più presto il mio valore ai tifosi lariani".