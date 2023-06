Pickleball, beach volley e molto altro: a Casate una domenica di sport per grandi e piccini

Domenica 11 giugno, dalle ore 10.30 alle 18, il Centro Sportivo di Casate apre i cancelli per una giornata all’insegna del divertimento con sport e giochi per grandi e piccini. Dalle ore 10.45 sarà possibile provare a giocare pickleball, uno sport di racchetta che sta spopolando negli Stati Uniti. Un team di istruttori professionisti insegnerà l’abbiccì di questa disciplina. Alle 14.30 ci sarà l’esibizione delle due campionesse italiane Angela AlessiI e Silvia Fumagalli. Dalle 11.30 prove di Hockey su prato Dalle 14.30 fino alle 17.00 ci sarà il percorso gonfiabile in acqua, nella vasca interna della piscina, per bambini dai 6 ai 13 anni con buona acquaticità ed in grado di nuotare autonomamente Per le mamme e non solo sarà possibile provare una lezione di fitness in acqua. E per sentirsi come in spiaggia, i campi da beach volley saranno aperti tutto il giorno. Si raccomanda di portare le cuffie – ciabatte piscina – accappatoio Le piscine esterne invece apriranno il 16 giugno fino al 3 settembre.