La Granfondo di Cantù è un'attrazione internazionale: la metà dei ciclisti viene dall'estero

La "Granfondo-Enel Green Power" è la gara ciclistica amatoriale in programma l'8 ottobre con partenza e arrivo a Cantù che si svolge nell'ambito del grande evento professionistico "Il Lombardia". Come il suo fratello più blasonato anche la Granfondo si appresta a essere una grande attrazione sportiva, come hanno voluto sottolineare i rappresentanti di Regione Lombardia in occasione della presentazione ufficiale della competizione cicilistica.

"Le due ruote in Lombardia - ha dichiarato l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali - sono sempre più spesso un efficace strumento di promozione e attrattività turistica, con eventi di grande partecipazione proprio come la GranFondo, una delle corse più amate e iconiche del nostro territorio, capace di attrarre moltissimi amatori, il 50 per cento dei quali stranieri".

"Il ciclismo e la passione per questa disciplina in Lombardia - ha evidenziato il sottosegretario con delega allo Sport, Lara Magoni - sono da sempre punto trainante e centrale del mondo dello sport e l'appuntamento presentato oggi è la rappresentazione concreta di una passione che nella nostra regione coinvolge migliaia di persone".

Guardando al binomio turismo e sport l'assessore Mazzali ha quindi sottolineato come "il nostro territorio sia aperto a tutti i cicloturisti, di tutte le età e livello e la Granfondo sia un'occasione per raccontarlo, fidelizzando gli appassionati ma anche tante famiglie e gruppi di amici che amano coniugare bicicletta, natura e socialità. La bicicletta è il mezzo ideale per vivere quel turismo lento e sostenibile oggi sempre più ricercato, che aiuta, tra l'altro, a favorire l'indotto di territori meno conosciuti, ma non certo meno belli, della nostra Lombardia". L'appello finale è di Lara Magoni: "Da sportiva, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, invito tutti coloro che amano la bicicletta a non mancare a un evento che garantirà momenti di puro divertimento in una cornice ambientale ideale per trascorrere davvero una bella giornata".