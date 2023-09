Il Giro di Lombardia da piazza Cavour al Ghisallo: tutto il percorso comasco

Il 7 ottobre Como ospiterà la partenza del Giro di Lombardia 2023. La classica delle foglie morte, giunta alla sue 118° edizione, è la corsa che tradizionalmente conclude la stagione ciclistica italiana. E' la 47esima volta che il capoluogo lariano ospita la partenza del Lombardia. Il ritrovo e la registrazione dei ciclisti in gara avverrà in piazza Cavour. Da lì partirà il giro: si percorrerà via Vittorio Emanuele, si uscirà dalla città murata e si procederà lungo via Milano, poi via Napoleona, via Pasquale Paoli e via Clemente XII, alla volta di Casnate con Bernate, poi Cantù, Alzade Brianza, Castelmarte, Canzo, Asso e poi il Ghisallo.

Martedì 26 settembre alle ore 11 si terrà a Como, a Villa Olmo, la conferenza stampa di presentazione della partenza. Parteciperanno il sindaco Alessandro Rapinese e Mauro Vegni, direttore ciclismo RCS.