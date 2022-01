Da Como a Malaga per allenarsi sul circuito dei migliori: il 14enne Gabriele Masarati fa sul serio

A soli 14 anni ha deciso di andare lontano da casa, in un altro Paese, per inseguire un sogno: diventare un campione di motociclismo. I presupposti ci sono tutti, per Gabriele Masarati detto Gabrigas. Ha lasciato la sua famiglia e la sua casa di Colverde per trasferirsi a Malaga, in Spagna, e farsi allenare dal noto coach Nico Ferreira su uno dei più famosi circuiti dove si sono formati campioni come Aleix Espargaró o Pedro Acosta.

Grazie a una serie di sponsor che hanno creduto in lui, Gabriele può adesso allenarsi e correre con un team ufficiale, l'AC Racing. La sua categoria è Pre Moto3, ma il padre Andrea è convinto che abbia le carte in regola per arrivare a correre ai massimi livelli: "Trasferirsi lontano da casa è un sacrificio sia per lui che per noi genitori, ma a volte per realizzare i sogni serve fare dei sacrifici. Senza i nostri sponsor, come il Bistrot Varnelli di Pompei e gli altri, non avremmo mai potuto avere questa occasione".

A 14 anni, però, si sa, non si può ìpotecare tutta la propria vita nello sport. Quasi tutti gli atleti di ogni disciplina hanno trovato sempre il modo di continuare gli studi, e la stessa cosa vale per Gabriele. "Frequenta le lezioni scolastiche in DAD - spiega ipapà Andrea - e ci assicuriamo che si concentri anche nello studio. Intanto affronta seri allenamenti sotto l'egida del grande Nico Ferreira".

Insomma, Gabriele Masarati ha dato gas e ora corre veloce verso le vette del motociclismo con la M maiuscola. Quanto sarà migliorato lo si scoprirà a maggio quando tornerà ai posti di partenza per il nuovo campionato.