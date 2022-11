Alberto Molteni, un comasco campione del mondo di golf

Alberto Molteni, 57 anni di Como, è in cima al mondo: ha vinto il campionato mondiale amatoriale che si è svolto in Malaysia dall'11 al 18 novembre. Alberto ha gareggiato per la categoria handicap 6-10. Quattro giorni di gara per altrettanti campi: Molteni ha sbaragliato i concorrenti provenienti da circa quaranta diverse nazioni e si è aggiudicato il primo posto, l'unico tra gli italiani.

Dopo avere militato in gioventù in numerose squadre di calcio del territorio, arrivando a giocare in promozione e prima categoria, Molteni a 45 anni si è avvicinato al golf. Una passione che è andata sempre crescendo e che, seppur restando sempre in ambito amatoriale, lo ha portato davvero lontano. A 57 anni ha vinto un trofeo che è tra i più importanti dopo quelli professionistici.