Hockey Como e Milano Old Boys: raggiunto accordo per il "libero movimento" dei giocatori

Le società Hockey Como e Hc Milano Old Boys - iscritte la prima al campionato nazionale di hockey su ghiaccio IHL e la seconda al campionato IHL Division 1 - hanno raggiunto un accordo ufficiale di Farm Team per le prossime tre stagioni agonistiche.

"La collaborazione siglata dai presidenti delle due società lombarde - fanno sapere le due squadre - è un’occasione d’importante crescita sportiva che porterà gli atleti a beneficiare di un'esperienza completa, potendosi misurare in campionati di livello differente. Tale accordo prevede infatti la possibilità di “libero movimento” di tutti gli atleti Under 22 da una squadra all'altra durante le prossime stagioni".

La vicinanza delle società è sottolineata non solo dall’unione di intenti che ha animato le dirigenze nello stipulare l’accordo di collaborazione, ma anche dal legame “sportivo”, che unisce Como e Milano, in virtù delle prossime sfide future.