Eccellenza, la Pontelambrese vince il derby contro il Mariano

Un mercoledì insolito quello andato in scena ieri. Infatti, la giornata è stata dedicata ai recuperi del campionato di Eccellenza e a spiccare tra tutti una partita fondamentale: il derby tra Pontelambrese e Mariano Calcio.

Sul sintetico di Ponte Lambro alle 20.30 è andata, quindi in scena la sfida valida per il 14esimo turno, una partita fondamentale per le squadre in ottica salvezza. Ad avere la meglio è stata la Pontelambrese, che ricordiamo arrivava da due vittorie in altrettante gare.

La squadra guidata da mister Rione vince grazie alle due reti segnate da Della Torre, una per tempo. Ora per la Pontelambrese la situazione si fa leggermente più tranquilla., con questa vittoria risalgono in quattordicesima posizione mentre il Mariano Calcio va sempre più giù.