Una visione del domani sempre più sostenibile

È ormai noto quanto di questi tempi sia di fondamentale importanza il concetto di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente. Ogni attività dell’uomo presuppone un’interazione con la natura che lo circonda e in cui vive, e come sappiamo, l’incidenza di fattori quali le emissioni di gas serra, sta causando mutamenti irreversibili sul clima, sugli oceani e sulle regioni polari.

Perché si guardi a un futuro di tutela del nostro pianeta, risulta dunque determinante che una visione di ecosostenibilità sia sempre più applicata non solo all’ambito delle grandi industrie, ma anche nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Di fronte a tale scenario, sempre più case automobilistiche si stanno muovendo in direzione di una “rivoluzione green”, introducendo veicoli a ridotto impatto ambientale. Una di queste è il marchio Volkswagen, che lancia il primo ID.Buzz totalmente elettrico. Questa novità assoluta è stata presentata, sulla città di Como, dalla concessionaria L’Auto S.p.a.

Una realtà solida e radicata sul territorio

L’Auto S.p.A. è la Concessionaria ufficiale per i marchi Audi, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali per la provincia di Como e per il comune di Saronno.

Nata nel 1969 a Cantù con la prima officina Volkswagen, oggi è una realtà solida e radicata sul territorio, con più di cento dipendenti e sei sedi situate a Lipomo, Cantù e Rovello Porro. Offre una vasta gamma di auto nuove, usate, km0 e un’ampia scelta di servizi personalizzati anche a domicilio. Obiettivo è la soddisfazione dei clienti con un servizio di assistenza completo.

L’Auto S.p.A. è un’azienda con oltre cinquant’anni di esperienza e un portafoglio di oltre 100.000 clienti che negli anni sono stati fidelizzati alla concessionaria anche grazie alla conduzione della famiglia che ha sempre incentrato il proprio lavoro sull’attenzione al cliente sia nella fase di vendita che di post vendita con Service e Carrozzeria dedicata.

Oggi L’Auto dispone anche di una Divisione Flotte dedicata ai clienti Business: Aziende e Professionisti. È formata da risorse specializzate che offrono alle aziende formule personalizzate per l’ottimizzazione del parco auto.

La rivoluzione green con il Van 100% elettrico

ID. Buzz rappresenta la perfetta sintesi di un nuovo approccio alla mobilità sostenibile.

Zero emissioni di CO2 e autonomia su lunghe distanze, esso è dotato di un motore puramente elettrico, una soluzione di ricarica intelligente e le componenti dell’abitacolo sono realizzate attraverso materiali riciclati.

ID.Buzz, con i suoi colori vivaci e una linea inconfondibile, è un omaggio al look del primo Bulli in versione totalmente elettrica e fa parte di ID.Family i cui modelli sono già stati presentati negli scorsi anni: ID.3-ID.4 e ID.5.

Con una batteria con capacità netta di 77 kWh, il nuovo Volkswagen ID. Buzz è il compagno ideale per lavoro e tempo libero. L’autonomia nel ciclo combinato è di 423 km e la batteria può essere tranquillamente ricaricata a casa, al lavoro o presso punti di ricarica pubblici a corrente alternata da 11 kW; collegandosi a una colonnina per ricarica rapida saranno sufficienti 30 minuti per portare il livello di carica dal 5 all’80%.

L’Auto S.p.a. ha presentato questa assoluta novità della casa Volkswagen nelle sue due versioni:

ID. Buzz People 5 posti , ideale sia per la famiglia e il tempo libero sia per un utilizzo professionale. È caratterizzato da spaziosità, connettività, dotazioni digitali e tecnologia intelligente. Tutti i sistemi e gli indicatori sono stati creati in versione digitale, pensati per interagire con il guidatore senza distrarlo dalla guida. Il sistema di navigazione di serie Ready 2 Discover presenta un touch screen da 10 pollici, mentre la versione Discover Pro vanta uno schermo da 12 pollici. Offre fino a 30 sistemi di assistenza alla guida, grazie a tecnologie interconnesse per una guida sicura e innovativa, come il parcheggio automatizzato e la funzione Car2X per avvisi e segnalazioni di pericolo.

ID. Buzz Cargo, il primo van concepito da Volkswagen come veicolo commerciale completamente elettrico. Potente, ecocompatibile e con un portellone dall'ampia apertura che svela un vano di carico di 3.900 litri in grado di alloggiare due europallet, è uno dei furgoni più all'avanguardia a livello mondiale. Possiede tutte le caratteristiche dell'ID. Buzz People, come gli indicatori in versione digitale, i sistemi di assistenza e la ricarica intelligente. Rivoluzionario, sicuro, comodo, con trazione elettrica e ampi volumi ID. Buzz Cargo è in grado di rispondere perfettamente alle sfide del lavoro quotidiano.

Un’occasione da non perdere

Venerdì 10 marzo Davide Valsecchi e Federica Masolin hanno presentato ID.Buzz. Durante l'evento hanno coinvolto sul palco i tre Ambassador - Garden Bedetti, Kids No Limits e Architetto Masocco - protagonisti di un video show che ha raccontato le rispettive esperienze di guida e ha mostrato la grande abitabilità, l’elevata maneggevolezza e l’ottimo comfort di guida.

