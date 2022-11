Apre a Como un nuovo studio dentistico all’avanguardia

Spesso viene sottovalutata l’importanza di un bel sorriso: durante un colloquio di lavoro, a un primo appuntamento o in qualsiasi contesto sociale, un sorriso è sicuramente uno strumento utile per tirarci fuori da una situazione di impaccio.

Il sorriso, d’altronde, è il nostro principale biglietto da visita, ha il potere di semplificare la nostra relazione con l’altro e proprio per questo deve essere tutelato.

Professionalità e innovazione tecnologica

Per coltivare un bel sorriso, è necessaria una cura quotidiana dell’igiene dentale e una costante azione di prevenzione. Chi è sicuramente cosciente dell’importanza di tutto questo è la realtà di Confident Studi Dentistici, un insieme di studi odontoiatrici nei quali lavorano professionisti selezionati con un approccio paziente-centrico.

Il gruppo – con un’esperienza ultradecennale nel settore odontoiatrico – fonda la propria filosofia aziendale su cinque pilastri: professionalità, grazie a un’attentissima selezione del personale; fiducia e trasparenza tra medico e paziente; continuità, ovvero la scelta di far seguire i pazienti nel tempo dagli stessi operatori; sicurezza volta a tutelare la salute dei pazienti grazie ad attrezzatura rispettosa delle certificazioni di conformità e infine apertura all’innovazione tecnologica.

Infatti, le sedi di Confident Studi Dentistici sono dotate di attrezzature sofisticate e d’avanguardia, al fine di restituire al paziente un quadro diagnostico il più accurato possibile. Un esempio? La Tac 3D che grazie a un avanzato sistema di misurazione tridimensionale e alla trasmissione digitale delle immagini consente ai medici di raccogliere informazioni ultra-dettagliata per procedere alla modellazione e realizzazione di interventi di chirurgia implantare precisi e mirati nella programmazione

Tecnologia all’avanguardia, ma anche un approccio aperto alla novità che garantisce risultati clinici ottimali e allo stesso tempo permette di rassicurare e tranquillizzare i pazienti, aiutandoli a superare dubbi, reticenze e paure.

Un servizio flessibile

Al fine di andare incontro alle esigenze di tutti, Confident Studi Dentistici propone un servizio flessibile, aprendo i propri studi dalle 9 alle 20 – orario continuato – dal lunedì al sabato, anche nei periodi estivi.

Non solo: per incentivare le famiglie alla prevenzione dentale, il gruppo ha istituito la Confident Card, una carta fedeltà che consente tariffe agevolazioni su servizi e prestazioni odontoiatriche.

Il concorrere di tutti questi fattori ha innescato un processo di crescita costante per questo gruppo privato interamente italiano, che nel corso degli ultimi anni ha costantemente allargato il proprio presidio sul territorio lombardo. Dopo l’apertura della sede di Desio (MB), avvenuta nel 2020, hanno fatto seguito l’apertura nel 2021 dello studio di Varese, di Giussano (MB) a Gennaio del 2022, e poi di Bresso (MI) a Luglio 2022.

L’ultima tappa di questo processo di Crescita è l’apertura del quinto studio Confident a Como, in via F.lli Recchi 17. Per maggiori informazioni e prendere contatto con lo studio tramite l’apposito form online.