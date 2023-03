La Lombardia scalza le tradizionali mete estere del “turismo dentale”

Il fenomeno di recarsi all’estero per sottoporsi a prestazioni e operazioni odontoiatriche è ormai diffuso da diversi anni. Il turismo dentale, così viene definito, ha sempre avuto un unico innegabile vantaggio: il costo.

Recarsi in Slovenia, Croazia, Moldavia, Romania o Ungheria per interventi complessi come impianti dentali, otturazioni, estrazioni e per l’acquisto di apparecchi ortodontici, costava effettivamente meno che rimanere in Italia e affidarsi a studi dentistici nostrani.

La concorrenza di tali Paesi stava tutta lì, però: nel prezzo. In compenso, diversi possono essere gli svantaggi, spesso non immediatamente percepibili, a cominciare dal più evidente di tutti: la lontananza.

I costi nascosti del turismo dentale

Da un lato, prima di un intervento di un certo livello, è prassi tenere un colloquio con il chirurgo, effettuare una visita ed eventuali esami di approfondimento. Solo così lo specialista è in grado di comprendere la causa del problema e consigliare una soluzione opportuna. La lontananza rende, ovviamente, più difficili, se non impraticabili queste fasi iniziali.

Allo stesso modo, a seguito di un intervento, invece, è necessario tenere monitorata la situazione, sottoponendosi a controlli di routine e, nel caso insorgessero complicazioni, bisogna poter intervenire il prima possibile.

Ancora una volta, compiere queste azioni, dovendosi recare nuovamente all’estero, diventa oneroso in termini di budget (che si va a sommare alla spesa iniziale, quindi solo in apparenza più bassa) e rischioso in termini di allungamento dei tempi dell’eventuale cura.

Alla lontananza, si aggiungono, poi, altri fattori non totalmente controllabili dal paziente, che possono risultare anche pericolosi per la sua stessa salute: chi può certificare la qualità delle attrezzature e dei materiali utilizzati? Chi può confermare la professionalità dei tecnici e dei chirurghi?

Odontoiatria in Italia: il cambiamento è in atto

Insomma, il rischio di incappare in situazioni poco chiare o sicure c’era e c’è tutt’oggi. Anche se, oggi, in effetti, le cose sono cambiate. Non tanto all’estero, quanto qui da noi, in Italia.

Se la qualità delle prestazioni nostrane non sono mai state messe in discussione, ora è proprio il prezzo ad aver subito una notevole riduzione. E il merito è da attribuire alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca del settore che, qui da noi, hanno fatto passi da gigante, tanto da semplificare il lavoro degli specialisti, comportando, non solo un miglioramento nella qualità delle prestazioni, ma anche un abbassamento del loro costo per il paziente.

Confident: tecnologia e convenienza a un passo da casa

Presso Confident Studi Dentistici, ad esempio, il successo sugli impianti inseriti oggi raggiunge il 99% dei casi. Un risultato sorprendente che è stato raggiunto grazie a un brevetto, creato dalla collaborazione tra Politecnico di Milano e professionisti odontoiatrici.

Tale brevetto ha consentito lo sviluppo di impianti avanzati, realizzati con tecnologica robotica e fibra continua, ideali per ripristinare una dentatura fissa in tempi record a prezzi decisamente competitivi.

Oggi, ad esempio, in una sola seduta, presso Confident, si possono inserire da 4 a 6 impianti, applicando una protesi fissa solo 24 ore dopo l’intervento, in modo da tornare ad avere una dentatura bella e perfettamente funzionante in meno di un giorno. E i prezzi, come detto, sono decisamente più accessibili rispetto al passato e alle metodologie tradizionali.

Basti pensare che il costo per arcata fissa, inclusa di 4 impianti, ammonta a soli 5.900 euro, compresa la garanzia di esser sottoposti a un trattamento d’avanguardia, che utilizza materiali, tecniche e tecnologie di ultimissima generazione.

Tra queste ultime, citiamo uno strumento diagnostico come la TAC 3D, fondamentale per gli specialisti di Confident, perché consente loro di studiare in tre dimensioni l’osso del paziente e di valutare così la migliore strategia d’intervento e l’utilizzo degli strumenti più idonei alla risoluzione del problema.

La certezza di un sorriso migliore

Insomma, oggi si può dire definitivamente addio ai viaggi della speranza intrapresi verso est con il miraggio di un sorriso migliore.

Confident ce l’abbiamo proprio a un passo da casa, con orari flessibili e un team di specialisti disponibile, competente e attrezzato delle migliori tecnologie per prendersi cura, in tutta sicurezza, della nostra salute a prezzi accessibili.

Rimane solo da prenotare un consulto in una delle sedi Confident e tornare finalmente a sorridere.

