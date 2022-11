Il turismo nella Regione Insubrica: una regia comune per un’offerta sempre più ampia

Promuovere la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei laghi prealpini e favorire la conoscenza del territorio e della sua cultura: è questo l’obiettivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica, che agisce per sviluppare un modello di governance congiunta tra tutti gli operatori in campo.

Per questi motivi sono stati lanciati gli Stati Generali della Cultura e del Turismo, con lo scopo di aumentare l’attrattività dell’area e stimolare e promuovere la collaborazione degli attori turistici e culturali, dando ampio spazio agli stakeholder locali.

Gli Stati Generali intendono favorire il confronto su tematiche come trasversalità, digitalizzazione, management e project financing, sostenibilità, destagionalizzazione, marketing e diversificazione target, in un percorso che culminerà con l’Assemblea plenaria conclusiva il 17 novembre a Novara al Teatro Coccia.

Il ruolo Regio Insubrica per attrarre turisti in tutte le regioni coinvolte

La Regio Insubrica è una zona ricca di paesaggi e percorsi importanti: dai laghi di fama mondiale alle montagne, sino agli itinerari enogastronomici e storico-culturali. Nei precedenti cinque atelier tematici un punto importante è stato mettere al centro l’operatività. A Grevedonia, per esempio, sono stati affrontati temi che riguardano l’attualità del territorio, dal riconoscimento di Como come Città creativa Unesco per l’artigianato e l’arte popolare alla destagionalizzazione, con l’obiettivo promuovere il turismo anche al di là del solito periodo estivo.

La Regione Lombardia, con l’assessora al Turismo Lara Magoni ha evidenziato il ruolo della Regio Insubrica come terra di confine importante per l’attrattività turistica della stessa Lombardia. Ogni territorio dell’area offre tante occasioni di scoperta e nuove esperienze che bisogna saper valorizzare: gli Stati Generali sono, in questo senso, un’occasione unica.

Una proposta diversificata per una regia comune

Il segreto è nella proposta diversificata – unire itinerari culturali e storici a percorsi enogastronomici, vero un turismo sempre più esperienziale – che si traduce anche in servizi e infrastrutture moderne ed efficienti. Al centro della discussione cammini, borghi e offerta museale, così come l’importanza del turismo sportivo: secondo Magoni, infatti, abbinare eventi sportivi alla scoperta di luoghi e paesaggi è un must per la regione; i viaggiatori sono alla ricerca di esperienze uniche e in questo senso il lavoro sinergico degli operatori è fondamentale.

Anche in vista di grandi eventi come Bergamo e Brescia Capitale della cultura 2023 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Come si evince, gli atelier costituiscono un tavolo importante per la promozione turistica sia delle regioni svizzere sia di quelle italiane coinvolte, al fine di rilanciare il settore attraverso riflessioni e proposte e produrre una strategia unitaria a medio termine.

A questo proposito, l’Assemblea plenaria del 17 novembre a Novara sarà l’occasione per dare concretezza alle proposte emerse durante gli incontri precedenti, diventando così la cornice di riferimento per la promozione turistica condivisa del territorio.