Como, riapre la Benetton di via Luini. E cerca nuovo personale

"Opening soon". La scritta che campeggia sui maxi poster che rivestono dall'interno la vetrina della Benetton di via Luini a Como non lascia dubbi. Il punto vendita che aveva chiuso a causa delle restrizioni anti-covid e del lockdown riaprirà presto.

La buona notizia non interessa solo agli amanti dello shopping, ma anche i giovani (e i meno giovani) in cerca di lavoro. Infatti, il cartello affisso alla vetrina dice: "Cerchiamo personale per questo punto vendita che abbia passione per la professione di addetta/addetto alla vendita". Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculm vitae e una fotogrfia all'indirizzo e-mail CV.UCB.Como@ventitresrl.eu.

Quando a marzo il negozio ha chiuso non aveva dato certezze sulla possibilità di riapertura, la quale era stata semplicemente rinviata a data da destinarsi. Le voci sulle presunte difficoltà economiche della nota catena d'abbigliamento avevano alimentato l'ipotesi che il negozio di Como non riaprisse più. Sbagliato: la porta della Benetton si sta per spalancare di nuovo sul denso passeggio di via Luini.