Risolvere l'ipoacusia: l'importanza degli apparecchi acustici e delle soluzioni tecnologiche

L'ipoacusia è la perdita dell'udito che impedisce di percepire adeguatamente i suoni e le parole. Si manifesta inizialmente con difficoltà nel regolare il volume del televisore, poi si estende alle chiamate telefoniche in cui si fatica a comprendere il contenuto e, infine, può portare a situazioni più complesse. Tutto ciò può causare un senso di isolamento sociale per chi ne soffre.

La soluzione a questo problema è rappresentata dagli apparecchi acustici. Tuttavia, nonostante le dimensioni sempre più ridotte, la loro adattabilità e la tecnologia avanzata, alcuni ancora provano imbarazzo nel doverli indossare. Nei centri specializzati è possibile ricevere supporto per questa problematica e sottoporsi a un test gratuito all'interno di una cabina silenziosa, in cui viene valutata la funzionalità dell'orecchio con l'aiuto di un audioprotesista che determina il livello di sensibilità uditiva, come dimostrato presso il centro Mondial Udito di Como.

Il primo passo per risolvere il disagio causato dalla difficoltà uditiva è rivolgersi agli specialisti, poiché la perdita dell'udito può portare anche a stati di stress e ansia che possono avere un impatto negativo sul benessere psico-fisico del soggetto ipoacusico. La mancanza di udito fa sì che la persona colpita arrivi a fine giornata stanca ed irritata.

Tuttavia, in un contesto sociale sempre più "smart", anche gli apparecchi acustici hanno fatto notevoli progressi. Esistono soluzioni acustiche in grado di connettersi alla televisione e al cellulare, trasmettendo un segnale pulito e chiaro. Inoltre, ci sono apparecchi acustici ricaricabili che semplificano l'utilizzo e possono essere gestiti autonomamente tramite app dedicate.