Una corsa tutti insieme? Merito della farmacia

“Non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale, bensì il vivere bene”. Questa frase, attribuita a Platone, nella sua semplicità può dirci molto quanto sia necessario, durante il nostro percorso di vita, mantenerci in forma. E dove possiamo ricercare il benessere e confrontarci sullo stesso, prevenendo inconvenienti “di stagione”, se non in farmacia?

Siamo abituati a concepire la farmacia come un luogo di aiuto, di ascolto quando viviamo un disagio fisico o psichico, di confronto su un prodotto. E ovviamente, di acquisto, dello stesso. Al centro di questo luogo vi è appunto il benessere del cliente, che arriva prima di ogni altra cosa.

Ma il benessere può anche – o meglio, deve - essere affrontato in maniera attiva e svolto in prima persona. E dove comincia la pigrizia del singolo, ecco che possiamo fare ricorso ad alcuni servizi utili per il cittadino. Come ad esempio, una farmacia a Como, che sta organizzando un’attività fisica molto utile, a portata del cliente.

“Corri con noi” grazie alla farmacia

E’ noto che praticare attività sportiva abbia un impatto positivo sulla salute, prevenendo l’insorgere di patologie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, obesità e osteoporosi.

Forse però non tutti sanno che a raccomandare la corsa come metodo di prevenzione non è più solo il classico personal trainer, ma anche servizi commerciali che hanno a cuore il benessere del cliente. È il caso della Farmacia Sant’Agostino di Como, ubicata in Piazza Giacomo Matteotti, 3/a e della sua iniziativa “Corri con noi”.

Come funziona “Corri con noi”

In cosa consiste “Corri con noi”? La Farmacia Sant’Agostino organizza degli allenamenti settimanali di circa un ora. Tali allenamenti prevedono oltre ad una parte di corsa, anche una parte di tecnica al fine di migliorare la qualità della corsa, il rinforzo muscolare ed evitare infortuni.

A seguire e a strutturare gli allenamenti in maniera costruttiva ci sarà Davide, laureato in scienze motorie con diverse esperienze alle spalle.

È chiaro che non tutti gradiscono la corsa allo stesso modo. Per chi volesse svolgere attività un po’ più blande, ma sempre utili per tenere il proprio corpo in movimento, c’è anche la possibilità di fare delle belle camminate di gruppo.

Un punto di riferimento per il cliente

Farmacia Sant’Agostino a Como è un vero e proprio punto di riferimento per il cliente. All’interno del sito è possibile visualizzare tutti i servizi proposti: alcuni sono anche molto vantaggiosi, come ad esempio il test gratuito del cuoio capelluto e del capello, disponibile in autunno su prenotazione. Ma tanto altro ancora: dai test Covid antigenici rapidi alla possibilità di effettuare un trattamento estetico presso la cabina situata in farmacia.

Sempre all’interno del sito è possibile consultare un blog, comprensivo di tutte le informazioni in merito ai servizi presenti in farmacia, ma anche più generici.

Info e contatti

Sono numerose le persone che stanno aderendo all’iniziativa “Corri con noi”. Per chi volesse iscriversi, è possibile farlo direttamente sul sito alla voce “Corri con noi”, cliccando e compilando l’apposito form.

Esiste anche un gruppo Facebook specifico, intitolato “COMO RUNNING”, aperto a tutti gli sportivi di Como, con l’obiettivo di condividere obiettivi, consigli, risultati, percorsi e magari trovare compagni con cui allenarsi insieme.

Per ulteriori informazioni in merito alle attività della farmacia è possibile contattare il numero di telefono 031304738 oppure recarsi fisicamente in Piazza Giacomo Matteotti, 3/a dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.00 alle 19.00.