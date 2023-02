Ortodonzia nei bambini e negli adulti: ritrovare il sorriso a tutte le età

Dal bimbo all’anziano, la salute della bocca e la prevenzione di eventuali problematiche a essa legata, dev’essere di primaria importanza, sia per quel che concerne la pulizia personale che in un ambulatorio dentistico.

Affidarsi a professionisti specializzati anche in ambito di ortodonzia è un buon punto di partenza. Ma cosa si intende con la parola “ortodonzia”? Si tratta di una disciplina che si occupa dello studio, della diagnosi e della terapia della posizione anomale di uno o più elementi dentali e della conformazione scheletrica del mascellare superiore ed inferiore. Già a partire da questa definizione, ci si può rendere conto che, se affrontata già da bambini, l’ortodonzia può rivelarsi un percorso efficace per correggere la conformazione scheletrica dell’ossatura e della masticazione prevenendo così future problematiche di permuta e posizione degli elementi dentali.

L’ortodonzia nei bambini e negli adulti

Durante l’infanzia, l’ortodonzia è più efficace, perché le strutture ossee sono ancora in fase di sviluppo ed è più facile individuare e correggere precocemente il futuro allineamento dei denti ed eventuali problemi scheletrici del mascellare superiore ed inferiore e di occlusione che potrebbero influire non solo sulla futura permuta, ma anche sulla postura.

È nella fase tra i 6 ai 7 anni che si ha la possibilità di valutare precocemente eventuali malocclusioni o anomalie nella crescita delle ossa mascellari. Queste possono essere congenite ed ereditarie, oppure originate da fattori ambientali e abitudine viziate come l’utilizzo del ciuccio prolungato in anni e il succhiamento del dito in età infantile. Indipendentemente dalle cause, le malocclusioni dentarie e mascellari vanno sottoposte a trattamento non solo (ma anche) per ragioni estetiche in eta’ adolescienziale. I denti storti o affollati, il morso aperto, incrociato, il sovraffollamento dentale e il prognatismo (mandibola sporgente rispetto alla mascella) non sono particolarmente belli né sani, perché possono condurre a carichi errati su singoli denti e a dolori nell’articolazione mandibolare.

Confortante è sapere che, anche con una formazione ossea e dentale ormai matura (pazienti adulti), il mal posizionamento dei denti può essere curato e risolto. Sono sempre più frequenti gli adulti che si approcciano al tema dell’apparecchio ortodontico e di riallineamento dentale. Negli adulti quando possibile i trattamenti si portano a termine attraverso apposite mascherine «invisibili», intercambiabili e personalizzate. devono essere portate nel rispetto delle indicazioni del dentista, tranne che per mangiare e per la normale igiene dentale. Grazie al loro design «trasparente» non interferiscono con la fonetica e con la normale vita di relazione.

A chi rivolgersi per la salute della propria bocca

La missione del Gruppo Confident, con proprietà italiana e oltre un decennio di esperienza nel settore odontoiatrico è proprio quella di restituire alla bocca del paziente un ottimo stato di salute.

Nella sede di Como, Confident tratta tutte le branche dell'odontoiatria in un’unica struttura con l'ausilio di attrezzature moderne. Oltre a offrire servizi a 360° che riguardano la cura dei denti, lo studio è specializzato anche in ortodonzia e odontoiatria infantile.

Confident: orari e sedi

In gruppo Confident, l’accessibilità si traduce anche in massima disponibilità di orari e flessibilità. Per questo motivo gli studi dentistici sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, con orario continuato.

Per la sede di Como (Via F.lli Recchi 17): 031 4061 100 o como@confident.dental. Confident Studi Dentistici è anche sul sito e su Facebook.

La cura dei denti per tutta la famiglia

Per il benessere di tutta la famiglia c’è la Confident Card, lo strumento che rende accessibili i presidi dentistici fondamentali e di utilizzo periodico. Con la sottoscrizione annuale di questa «carta fedeltà» si può beneficiare di uno sconto su tutti i trattamenti, l’associabilità fino a 5 persone aventi diritto a 20 prestazioni illimitate incluse e di garanzia sui trattamenti.

I benefici sono rivolti non solo all’intestatario della carta, ma possono estendersi dunque ad altre quattro persone, non necessariamente famigliari. Tra le prestazioni incluse ci sono, su tutte 2 ablazioni del tartaro per ciascuno dei soggetti associati le visite specialistiche e le sigillature dei solchi, consigliate da tutti i pediatri come trattamento di prevenzione alle carie nei soggetti dagli 8 ai 15 anni, presidi radiologici come panoramiche digitali,tac,radiografie endorali e servizi d’urgenza di qualsiasi natura odontoiatrica.

"Con la creazione della Confident Card il nostro studio si propone come riferimento dentistico, garantendo la continuità come valore aggiunto per i nuclei familiari della zona" spiega lo staff di Confident.