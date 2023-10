Como: una cittadella educativa al servizio della formazione e dell'inclusione

L'istruzione è uno dei pilastri fondamentali di qualsiasi società moderna ed è una priorità essenziale per il progresso individuale e collettivo.

Nel centro storico di Como, dal lontano 185, l'Istituto Matilde di Canossa sviluppa la sua cittadella educativa. Una struttura verticale in cui si entra come fanciulli a due anni e si esce dopo la maturità, pronti ad avere consapevolezza del proprio futuro.

Scuola dell'infanzia, scuola primaria, primo e secondo grado: "Non solo per istruire, ma per formare alla vita", accogliendo, accompagnando e offrendo percorsi didattici d'eccellenza, ma con alla base sempre la fratellanza e la solidarietà.

Il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Scientifico Sportivo, il Bilingual Scientific High School e il Corso Professionale Amministrativo-Segretariale sono un fiore all'occhiello, riconosciuto anche dalla società civile.

L'Istituto ha infatti ricevuto l'Abbondino d'Oro, una benemerenza civica del Comune di Como per la sua impresa educativa. A caratterizzare l'Istituto Matilde di Canossa è soprattutto l'attenzione a ogni singola persona, per aiutarla a sviluppare i propri punti di forza e ad affrontare le criticità al fine di proseguire positivamente il proprio cammino. Un luogo in cui entrando come fanciulli e uscendo come adolescenti, diventa una seconda casa da cui è difficile allontanarsi quando il ciclo di studi arriva a dover intraprendere nuove sfide verso il futuro.