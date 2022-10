L’istituto di formazione professionale che mette al centro gli studenti

Il tempo, si sa, scorre inesorabile, a volte senza che ce ne accorgiamo, e di questi tempi sembra voler andare più veloce. La realtà è che, per quanto lo scoccare dei minuti sulle lancette dell’orologio sia di fatto lo stesso di sempre, il mondo continua a premere sull’acceleratore. Cambiamenti, innovazioni, trasformazioni: ognuno di questi fattori fa ormai parte del quotidiano e per inserirsi al meglio in una società sempre più globalizzata, è necessario stare al passo con i tempi.

Sulla base di questo trend, i giovani d’oggi appaiono sempre più orientati ai cosiddetti lavori del futuro, al mondo digitale, alle nuove forme di imprenditorialità, andando spesso a trascurare tutta una gamma di professioni tecniche, progettuali, spesso legate anche ad abilità manuali, molto richieste dalle aziende e aperte alla stessa autoimprenditorialità. Tale scenario nasce, da un lato, per l’eterna frattura tra orientamento e informazione, portando da un lato a pensare che la formazione professionale sia l’alternativa rapida e semplice rispetto ad altri cicli di studio, un ripiego o un modello formativo “ridotto” rispetto all’educazione che può fornire un liceo o una scuola superiore tradizionale.

Dall’altro, sebbene si possa credere che si sia di fronte alla perdita di alcune figure tradizionali, ovvero a lavori come il carrozziere, il meccanico, l’elettricista o l’idraulico, configurandole come figure sempre meno ambite, quasi appartenessero solo al passato, si compie un errore grossolano di valutazione, essendo queste “arti e mestieri” ormai al passo con i tempi e richieste al punto di non trovare un numero sufficiente di addetti e specialisti da assumere nei vari comparti aziendali e professionali. Ed è proprio guardando al futuro che si comprende come vi sia un crescente bisogno di figure professionali di questo genere, formate in maniera adeguata e completa, tenendo conto delle innovazioni tecniche e dei continui cambiamenti nel mondo del lavoro. È ciò di cui si occupa la Fondazione C.F.P. dei Padri Somaschi, un centro di formazione professionale presente a Como, in località Albate.

La formazione che pone al centro lo studente

“A prescindere da quale corso scegliere o quale istituto privilegiare. Il futuro è dei nostri ragazzi: devono poter essere consapevoli di come muoversi per poter arrivare con serenità non al nuovo anno formativo a settembre, ma alla loro futura posizione lavorativa tra 3 o 4 anni”.

È questo uno dei principi fondamentali del centro di formazione, ormai istituzione storica del comasco, che da 50 anni opera ed è attiva per preparare intere generazioni di giovani perché diventino professionisti qualificati, imprenditori ed esperti, con una visione aperta sul mondo che dovranno affrontare.

I valori e il futuro dello studente rappresentano dunque dei punti cardine e l’offerta formativa si basa su tre imprescindibili priorità:

Una spendibilità dei corsi a 3-4 anni dal termine della formazione

Un ambiente sano e stimolante in cui vige rispetto e attenzione ai bisogni di ogni studente

Una collaborazione attiva con le realtà imprenditoriali del territorio

Le partnership realizzate con aziende nazionali e locali, nel corso degli anni, spazia da nomi quali Idrosanitaria e IdroArt per il settore idraulico, MD2, Quattroruote, Auto180, Motordata, Magneti Marelli, Stellantis, Galbusera autodemolizioni e Rivauto per Carrozzeria e Autoriparazioni, ACSM e Benati Enrico Torneria Metalli per Macchine Utensili, Siemens per il settore elettrico, e Mondelli, FG, 4Bild, Nessi&Majocchi, La Selva, Strada, Martinelli, Merlo, Griffini, Licata e Bartesaghi Legnami per quello edile, tra i molti nomi che collaborano attivamente con il Centro comasco.

Corsi e ricerca del lavoro tra competenza trasversali, digitale e professioni tradizionali

L’offerta didattica del C.F.P. dei Padri Somaschi propone sei differenti corsi:

Operatore Elettrico: installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

Operatore Edile: realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione

Operatore Meccanico (con progettazione digitale): lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Operatore Riparatore Veicoli a Motore: manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici

Operatore Riparazione veicoli a motore / carrozzeria: manutenzione e riparazione della carrozzeria

Operatore Termoidraulico

“Le offerte di impiego che nascono entro la fine dei corsi superano di gran lunga la disponibilità dei ragazzi che si riescono a formare” riferisce il direttore della Fondazione, Padre Lorenzo Marangon. Ogni studente non solo sviluppa competenze tecniche attraverso le diverse materie di studio, ma si confronta con le competenze trasversali, fondamentali per una formazione completa. In aggiunta è previsto l’insegnamento di un uso versatile degli strumenti digitali per acquisire flessibilità e conoscenza. Nel 2022 è diventato inoltre operativo un laboratorio evoluto dove è possibile toccare con mano esperienze di meccatronica, stampa 3D e altre attività che fondono differenti mondi professionali e modelli formativi, e nei prossimi mesi sarà operativo anche in fascia pomeridiana per progetti legati al territorio e aperto ai ragazzi di altre realtà del comasco.

Le giornate di Open Day, come e quando partecipare

Per presentare i suoi percorsi formativi, il centro ha organizzato diverse giornate di Open Day distribuite tra ottobre 2022 e gennaio 2023, alcune delle quali in presenza e altre online.

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire attraverso il sito internet, via mail (info@cfpsomaschi.it) o telefonicamente (031.523390). Ogni futuro studente, insieme ai genitori, non solo avrà la possibilità di assistere alla presentazione dei corsi, ma anche di partecipare a laboratori orientativi, che offriranno supporto rispetto alla scelta del percorso da intraprendere.