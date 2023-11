Le categorie più cercate durante il Black Friday

Sebbene il Black Friday una volta fosse un evento riservato esclusivamente ai negozi, tutti i rivenditori online hanno cambiato per sempre il modo in cui facciamo acquisti.

I saldi del Black Friday, quindi, sono una delle più grandi vendite online del mese di novembre. Di conseguenza, per prepararti al meglio a questo grande all’evento abbiamo pensato di riportare quali saranno le categorie più ricercate dagli utenti durante i saldi del Black Friday, in modo da orientarti nella ricerca dell'offerta più giusta per te.

Quando inizia il Black Friday?

Prima di vedere quali sono le categorie più ricercate, vediamo di scoprire quanto iniziano i saldi del Black Friday: inizieranno venerdì 24 novembre 2023.

Le migliori offerte che troverai riguarderanno molto probabilmente articoli di grosso valore come TV, console di gioco e prodotti Apple. Di seguito le categorie più ricercate dai consumatori:

Smart TV : il Black Friday è il momento migliore per acquistare una TV e, per la maggior parte delle persone, è davvero l'unico momento in cui acquistarne una, perché è possibile usufruire di sconti sulle migliori marche di smart tv . La ricerca di questi dispositivi, infatti, è aumentata molto nell’ultimo periodo, poiché sempre più persone si sono rese conto di quanto sia importante avere elettrodomestici di ultima generazione, che non solo ti permettono di risparmiare sulle bollette ma semplificano anche la vita; basti pensare che alcune smart tv si spengono semplicemente tramite il comando vocale.

: il Black Friday è il momento migliore per acquistare una TV e, per la maggior parte delle persone, è davvero l'unico momento in cui acquistarne una, perché è possibile usufruire di sconti sulle migliori marche di . La ricerca di questi dispositivi, infatti, è aumentata molto nell’ultimo periodo, poiché sempre più persone si sono rese conto di quanto sia importante avere elettrodomestici di ultima generazione, che non solo ti permettono di ma semplificano anche la vita; basti pensare che alcune smart tv si spengono semplicemente tramite il comando vocale. Prodotti Apple : un’altra categoria molto ricercata durante il Black Friday è quella dei prodotti Apple. Gli sconti migliori si trovano solitamente sui modelli di Apple Watch e sui modelli di iPad più vecchi. Di solito puoi trovare offerte per Macbook abbastanza buone o sconti anche sugli iPhone ricondizionati.

: un’altra categoria molto ricercata durante il Black Friday è quella dei prodotti Apple. Gli sconti migliori si trovano solitamente sui modelli di Apple Watch e sui modelli di iPad più vecchi. Di solito puoi trovare offerte per Macbook abbastanza buone o sconti anche sugli iPhone ricondizionati. Console da gioco : il momento migliore per acquistare una nuova console per videogiochi è durante o intorno al Black Friday. C'è quasi sempre una sorta di sconto diretto o pacchetto che può aiutarti a risparmiare almeno un po' su una console da gioco. Nel giorno del Balck Friday potrai trovare offerte per PS5, Xbox e Nintendo Switch.

: il momento migliore per acquistare una nuova console per videogiochi è durante o intorno al Black Friday. C'è quasi sempre una sorta di sconto diretto o pacchetto che può aiutarti a risparmiare almeno un po' su una console da gioco. Nel giorno del Balck Friday potrai trovare offerte per PS5, Xbox e Nintendo Switch. Videogiochi : insieme alle console, anche la categoria dei videogiochi è una delle più ricercate e durante il Black Friday potrai fare dei veri e propri affari.

: insieme alle console, anche la categoria dei è una delle più ricercate e durante il Black Friday potrai fare dei veri e propri affari. Cuffie e auricolari : sebbene le cuffie siano solitamente solo accessori per i nostri dispositivi multimediali , alcuni sono sorprendentemente costosi. Durante il Black Friday probabilmente troverai offerte incredibili su modelli come gli AirPods e altri auricolari wireless. Puoi anche trovare ottime offerte sulle cuffie con cancellazione del rumore di grandi brand come Sony e Bose.

: sebbene le cuffie siano solitamente solo accessori per i nostri , alcuni sono sorprendentemente costosi. Durante il Black Friday probabilmente troverai offerte incredibili su modelli come gli AirPods e altri auricolari wireless. Puoi anche trovare ottime offerte sulle di grandi brand come Sony e Bose. Elettrodomestici da cucina : altra categoria molto ricercata è quella degli elettrodomestici da cucina grandi e piccoli . Infatti, il Black Friday è uno dei pochi periodi dell'anno in cui vediamo grandi sconti su questi prodotti: lavatrici, robot da cucina, friggitrici ad aria e tanto altro a un prezzo molto inferiore rispetto al normale. Un altro articolo che tende a non ottenere molti sconti fino alla stagione del Black Friday è l’aspirapolvere. Questi articoli per la casa sono sorprendentemente costosi, soprattutto se opti per grandi marchi, come Dyson, Roomba, LG e tanti altri ancora.

: altra categoria molto ricercata è quella degli . Infatti, il Black Friday è uno dei pochi periodi dell'anno in cui vediamo grandi sconti su questi prodotti: lavatrici, robot da cucina, friggitrici ad aria e tanto altro a un prezzo molto inferiore rispetto al normale. Un altro articolo che tende a non ottenere molti sconti fino alla stagione del Black Friday è l’aspirapolvere. Questi sono sorprendentemente costosi, soprattutto se opti per grandi marchi, come Dyson, Roomba, LG e tanti altri ancora. Laptop e PC : il Black Friday è uno dei periodi migliori per acquistare un pc, notebook, tablet che proprio grazie alle offerte del “Venerdì Nero” possono raggiungere prezzi davvero convenienti.

: il Black Friday è uno dei periodi migliori per acquistare un che proprio grazie alle offerte del “Venerdì Nero” possono raggiungere prezzi davvero convenienti. Giocattoli: gli sconti sui giocattoli si verificano abbastanza frequentemente durante tutto l'anno, ma il Black Friday è il periodo in cui questo settore gode di numerosissimi sconti. Per questo, ora è il momento di approfittare per acquistare grandi marchi come, ad esempio, LEGO.

Ora che conosci quali sono le categorie più ricercate, non ti resta che restare connesso e aspettare i fantastici sconti del Black Friday.

Articolo originale su Today.it