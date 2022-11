Artigianalità e innovazione, così l'occhialeria italiana guida il Made in Italy

Sappiamo bene quanto l'Italia sia apprezzata in tutto il mondo in fatto di arte e artigianato. Settori che insieme alla moda e alla cucina esprimono al meglio il Made in Italy, vero e proprio brand che rappresenta le tante unicità che da sempre differenziano i prodotti del Belpaese. Un popolo di artigiani sopraffini che attingono da un patrimonio storico e culturale immenso dal quale derivano creazioni di altissimo valore.

C'è un comparto che più di tanti altri riesce a sintetizzare bene tutte queste qualità, quello dell'occhialeria, ed in particolar modo quello che si affida a lavorazioni artigianali.

L'azienda artigianale dal carattere innovativo

Un contesto nel quale la comasca Pagani Eyewear si inserisce di diritto con i suoi prodotti fatti a mano che si rifanno alla migliore tradizione italiana in tema di manufatti artigianali.

Gli occhiali firmati Pagani Eyewear sono realizzati con metodi artigiani, utilizzando esclusivamente acetato di cellulosa, materiale derivante da elementi vegetali come la fibra del fiocco di cotone. Un'azienda dalla lunga storia fatta di decisioni coraggiose e visioni innovative che ha raggiunto il culmine con l'apertura, nel 2021, del primo Store interamente dedicato ai propri prodotti.

Dove? A Lomazzo, Como. Al Pagani Store il cliente viene accompagnato in tutto il processo di acquisto: a partire dalla analisi e valutazione dell’efficienza visiva fino alla realizzazione di lenti su misura.



La massima espressione del Made in Italy

Una realtà tutta italiana che esprime al massimo il concetto di Made in Italy e dove artigianalità, originalità e innovazione si uniscono per dar vita a prodotti di altissima qualità, che fanno dell'unicità il loro punto di forza. Per farsi un'idea della crescita esponenziale avuta da Pagani negli ultimi anni bisogna sapere che oggi i suoi occhiali sono distribuiti in più di 250 punti vendita e in oltre 20 paesi nel mondo.

Per conoscere meglio i prodotti e le iniziative di questa importante azienda italiana il consiglio è quello di recarsi di persona al Pagani Store che si trova per l'appunto a Lomazzo (CO), in via Cavour 3, o di visitare il sito internet dove, tra le altre cose, è possibile anche prenotare il controllo della vista.

Pagani Eyewear: una bella storia che è soltanto all'inizio!