A Como sale il livello di qualità dell'assistenza domiciliare

La ricerca di una colf, una badante o un’assistente a ore è sempre un’operazione molto delicata. È difficile trovare una persona che possa piacere da subito a chi richiede questo servizio: molto spesso, la selezione può durare anche settimane, cui poi dovrà seguire un naturale periodo di ambientamento.

Per tale motivo, è necessario un collante: una figura professionale e di comprovata qualità che possa interagire con entrambe le parti: da un lato, chi richiede un’assistenza in casa, dall’altro la professionista che si candida per questa mansione. Un servizio impeccabile e di esperienza contribuisce a soddisfare tutte le esigenze e a garantire soddisfazione a tutti gli “attori” in gioco.

Gallas Group: ricerca e selezione del personale domestico

Nel settore della ricerca e selezione del personale domestico Gallas Group è ormai da alcuni anni azienda leader a livello nazionale. L'agenzia è autorizzata dal Ministero del Lavoro ed è nata nel 2011 grazie alla “vision” dei due soci fondatori, i fratelli Alberto e Lorenzo Gallas. Oggi è una realtà di spicco e di riconosciuto successo: sono oltre 78 mila le famiglie che hanno ricevuto supporto e assistenza ma al di là dei numeri, già di per sé significativi, è l'alta percentuale di utenti soddisfatti ad evidenziare il successo dell'azienda friulana, che si occupa di individuare assistenti a ore, babysitter, badanti e colf proponendo queste figure al cliente che ne ha bisogno.

Solo il 19% dei candidati supera il colloquio, a riprova degli alti standard di selezione. Anche per questa attenta scrematura iniziale, il grado di soddisfazione di clienti e lavoratrici è elevato. Gallas Group è infatti riconosciuta come una realtà seria e affidabile, che garantisce esperienza ed empatia in un settore in cui l'attenzione all'aspetto umano è prioritaria.

I servizi di Gallas Group

Ma i servizi offerti da Gallas Group non finiscono qui. L’agenzia garantisce anche una reale reperibilità, 7 giorni su 7, tutto l’anno, per fornire assistenza ai propri utenti.

Per quanto riguarda la gestione contrattuale viene privilegiato l’aspetto meritocratico e professionale: il lavoratore ha tutto quello che per legge gli spetta: malattia, ferie e permessi.

Un monitoraggio costante per controllare la qualità del servizio svolto evidenzia la serietà con cui Gallas decide di impegnarsi quotidianamente per il benessere e la tranquillità di tutte le parti.