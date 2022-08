Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti salva la vita di Alessia Marcuzzi

Da Mariano Comense, dove vivono, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol stavano trascorrendo un weekend a Londra. Qui hanno incontrato Alessia Marcuzzi con il marito e i figli. C'è da fare una premessa: Alessia e Dj Francesco (forse chiamarlo così adesso è un po' anacronistico, ma gli amanti degli anni 80-90 capiranno) hanno avuto insieme una figlia, Mia, che adesso ha 10 anni. Dopo la fine della loro relazione Francesco ha sposato Wilma e con lei ha avuto due figli: Leone e Lavinia. Poi c'è Lollie, la figlia che Wilma ha avuto da una precedente relazione. .

Alessia (che adesso è spostata con Paolo) era già mamma di Tommaso (Inzaghi) oramai 21enne. Se siete arrivati fin qui avrete capito che siamo difronte a una bellissima famiglia allargata e se qualcuno li segue sui social saprà che lo sono davvero: feste e ricorrenze insieme, risate, abbracci e i loro figli, specie quelli più piccoli, si comportano proprio come fossero tutti fratelli.

Alessia Marcuzzi rischia di soffocare: ecco come Wilma l'ha salvata

È così che ieri si trovavano a Londra tutti insieme appassionatamente. A cena Alessia aveva ordinato un'insalata di polipo e un pezzo le è andato di traverso. Alessia, come spiega anche Francesco Facchinetti nelle sue storie di Instagram, ha cominciato a diventare rossa in viso, si è alzata e barcollava come a chi manca l'ossigeno e non respirava. Stava soffocando. Wilma nonostante i problemi alla spalla dopo la caduta da cavallo, l'ha salvata con la manovra di Heimlich, manovra di disostruzione. Non ci ha pensato molto e con prontezza (la Faissol ha studiato medicina) e un colpo deciso Alessia espelle il pezzo di polipo e ricomincia a respirare. Le due si sono poi guardate negli occhi e abbracciate.

"Grazie a Wilma situazione risolta che poteva finire in tragedia" ha detto Facchinetti. "Questa cosa capita spesso, bastano pochi secondi un minuto per perdere la vita. È importante imparare questa manovra."

Ma il gesto più bello e significativo lo fa Alessia stessa, dedicando un post su Instagram a Wilma: "Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo.

Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa “Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai”.

È vero. Non lo dimenticherò mai Wilma."