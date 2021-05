WhatsApp, le nuove regole, cosa accade se non le accetti: occhio alle limitazioni

Novità per WhatsApp uno dei sistemi di messaggistica più usati: da oggi, 15 maggio saranno aggiornati in maniera definitiva i termini d'uso e l'informativa sulla privacy. Se non si accettano subito queste nuove condizioni tutte le funzioni di WhatsApp saranno mano a mano limitate e dopo qualche settimana non si potrà più utilizzare.

Cosa succede su WhatsApp il 15 maggio

Chi a partire da oggi 15 maggio non ha ancora risposto positivamente alla richiesta di accettare i nuvi termini e le nuove regole comincerà ad avere qualche limitazione.

In primis non saranno più disponibili gli elenchi delle chat ma verrà visualizzato il promemoria per accettare i nuovi termini. Chi non accetta in soldoni non potrà più avviare nuove conversazioni o chat ma solo rispondere (sempre che abbia le notifiche abilitate) a un messaggio dei propri contatti. Sarà ancora per qualche settimana possibile rispondere alle videochiamate o chiamate, e richiamare se c'è un avviso di chiamata persa.

WhatsApp spiega che "nelle ultime settimane abbiamo mostrato una notifica sull'app con maggiori informazioni. Dopo aver dato a tutti il tempo necessario per controllare le informazioni presentate, continuiamo a ricordare, a chi non lo avesse ancora fatto, di verificarle e accettarle. Dopo un periodo di alcune settimane, il promemoria diventerà persistente". E sarà a partire da questo momento, cioè quando si riceverà il promemoria persistente a tutto schermo, che l'utente avrà "accesso limitato alle funzionalità" fino a quando non accetterà gli aggiornamenti. Questo però non accadrà contemporaneamente a tutti gli utenti.

Chi perderà gli account

Il 15 maggio non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità a seguito di questo aggiornamento. Cosa succede se invece si decide di cancellare il proprio account WhatsApp? Se qualcuno procede ad eliminare il proprio account WhatsApp, deve sapere che è un processo irreversibile. Dopo l’eliminazione, la copia di backup e tutta la cronologia dei messaggi verranno cancellate definitivamente.