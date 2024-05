Come funziona la nuova truffa "amichevole" via WhatsApp

Oramai è noto che bisogna stare molto attenti a tutto quello che gira nel web e a chi cerca di contattarci sui social e anche via WhatsApp o tramite messaggi. L'ultima truffa, segnalata anche oggi 8 maggio 2024 da un residente comasco, parte con un messaggio su WhatsApp da un numero non in rubrica. I toni del messaggio sono amichevoli e il testo è scritto in perfetto italiano, anche se i prefissi sono per lo più indonesiani (con prefisso +62), vietnamiti (+84) e bengalesi (+880). Cercano di cominciare una conversazione con un semplice "Ciao, come stai?", "Quanto tempo" e il fatto che tutto sia scritto in perfetto italiano può trarre in inganno. Magari facendovi credere di essere un vecchio amico trasferitosi all'estero. In alcuni casi offrono anche lavoro.

In realtà l'intento è far abbassare le vostre difese e poi, puntualmente, arriverà la richiesta di installare una app che serve a rubare i vostri dati, anche bancari. È anche possibile che l’installazione dell’app possa essere finalizzata a una truffa sulle criptovalute. Questo tipo di truffa è cominciata a girare da quando su WhatsApp si possono ricevere messaggi anche da numeri non salvati in rubrica.

Il consiglio è sempre lo stesso: non rispondere, bloccare il numero e segnalare la chat con WhatsApp stesso. Ecco come.

Come segnalare la chat truffa

Segnalare la chat truffaldina è semplice. Non essendo un messaggio di un contatto sulla vostra rubrica il sistema vi chiederà subito e in automatico se accettare o bloccare la conversazione. Ovviamente va bloccata senza rispondere e utilizzando l'opzione blocca e segnala. Vi arriverà subito una notifica dell'avvenuta segnalazione e il numero verrà verificato. Il truffatore non verrà informato dell’azione.