WhatsApp e Instagram down: è "panico" tra gli utenti

Aggiornamento ore 19.08 WhatsApp è tornato a funzionare:43 minuti di crash

Se a partire da oggi, 19 marzo 2021 alle ore 18.25 avete cominciato ad avere problemi con WhatsApp, la più nota ed usata App per messaggiarsi non allarmatevi: è accaduto a Como e in tutta Italia. Invece delle spunte c’è la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato. Nelle stesse ore sono segnalati anche problemi su Instagram e in messenger su Facebook: insomma Il mondo del signor Mark Elliot Zuckerberg oggi non sembra girare benissimo. Il malfunzionamento, quindi, non riguarda solo la nostra zona ma è di carattere generale e sta gettando nel "panico" utenti in tutta Italia.