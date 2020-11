Whatsapp, ecco il trucco per non farsi clonare il profilo

Non c'è dubbio che oggi WhatsApp sia il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo. Un successo clamoroso che in pochi anni ha cambiato le nostre abitudini di comunicazione. Uno strumento che, nonostante i tentativi del rivale Telegram, ad oggi non teme concorrenza.

A insidiarlo, o meglio a insidiare la nostre sicurezza, c'è però un virus che sta circolando già da qualche settimana mietendo molte vittime. Ma c'è un rimedio, se si vuole evitare di vedersi hackerato il proprio profilo da chi poi lo utilizza illegalmente come se fossimo noi. Per evitare questo spiacevole e pericolos inconveniente, esiste un semplice rimedio che si può attivare all'interno della stessa app.

Per mettere in sicurezza il proprio profilo, basta in fatti aprire le "Impostazioni" di WhatsApp, accedere al proprio "Account" e da lì alla voce "Verifica in due passaggi". A questo punto viene chiesto di attivare un pin a 6 cifre. Un codice d'ingresso che viene poi richiesto solo la prima volta che si avvia l'app dal proprio telefono o dolo ogni volta che l'avete spento. Senza quel codice il vostro profilo non potrà essere avviato da nessun altro dispositivo.