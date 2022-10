Nel weekend cambia tutto: torna l'ora solare e si accendono i termosifoni

La notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna in vigore l'ora solare: alle ore 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora; si dormirà dunque un'ora in più. La sera farà buio prima e al mattino farà luce prima. L'ora solare, nonostante le suggestioni e gli appelli legati al caro energia, resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2023 (tra sabato 25 e domenica 26 marzo) quando torneremo a spostare in avanti le lancette. Sarà lo stesso weekend in cui si potranno accendere i riscaldamenti nelle abotazioni private, dopo lo slittamente di una settimana.

Con il ritorno di questo orario, dunque, le giornate si accorceranno ulteriormente, con un picco negativo il 21 dicembre, quando il sole in Italia sorgerà in media alle 7,40 circa per tramontare alle 16,40 circa. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo: poi si tornerà all'ora legale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Riscaldamenti

Il caldo di questi giorni - con temperature medie costantemente sopra i 20 gradi - ha "spostato" più in là la data per l'accensione dei termosifoni a Milano, posticipandone l'accensione al 29 ottobre. La decisione è in continuità con il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas (DL Cingolani). Stesso provvedimento anche a Varese. A Como, basandosi sugli stessi principi, ovvero la massima riduzione dei consumi di gas vista la crisi internazionale, l'attesa ordinanza del sindaco Rapinese è arrivata nella serata di ieri. Dunque accensione dei caloriferi nelle abitazioni private non più domani, sabato 22 ottobre, ma un settimana più tardi: sabato 29 ottobre. Ricordiamo che l'Italia è suddivisa in sei zone e la provincia di Como ricade in due fasce: la zona E (accensione consentita dal 22 ottobre al 7 aprile) e la zona F (quella prevista per le comunità montane).