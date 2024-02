Vittoria Cabello a Como da Pronobis

Vittoria Cabello ha fatto visita ieri a Pronobis, Una gradita sorpresa per i gestori della nota bottega con ristoro in città murata a Como. Un brindisi e una foto ricordo con la popolare atttrice conduttrice a sigillare il momento.

Victoria Cabello, nata a Londra da padre valtellinese, originario di Chiesa in Valmalenco, e da madre britannica. Cresciuta a Valsolda, in provincia di Como, si è trasferita a Milano dopo aver frequentato alcuni corsi di recitazione al CTA. Al 1995 risale il suo debutto nel cinema: è comparsa nel film Ragazzi della notte, di e con Jerry Calà, Esordisce in televisione nel 1996 come conduttrice nel programma Hit Hit in onda su TMC 2/Videomusic e l'anno successivo conduce il programma Orascienza improntato sulla divulgazione scientifica e in onda sulla RSI. La notorietà arriva nel 1997, quando diventa vj di MTV Italia, diventando una delle conduttrici storiche dell'emittente televisiva musicale.

Dal 2002 al 2007, diventa inviata del programma televisivo Le Iene, in onda su Italia 1, dove si occupa di interviste a diversi personaggi famosi come Woody Allen e George Clooney. Nel 2004 prende parte alla mini serie televisiva di Canale 5 Cuore contro cuore, nel ruolo della contabile Alice. Dal 2005 al 2008 torna a lavorare a MTV Italia, che le affida la conduzione del talk show Very Victoria, talk-show in stile David Letterman, in cui mette in mostra il suo carattere ironico e disinvolto e le sue qualità di intervistatrice che le permettono di venire a contatto con ospiti importanti della televisione e dello spettacolo italiano.

Nel 2006 conduce, insieme a Giorgio Panariello, il Festival di Sanremo, dove si rende protagonista, fra le altre cose, di interviste ad ospiti internazionali quali John Travolta e Orlando Bloom. Nel 2008 fa parte del cast del film Il cosmo sul comò di Marcello Cesena con Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui interpreta il quadro della Dama con l'ermellino. Dal 2008 è protagonista dello spot televisivo Crodino come "moglie del gorilla" (appare anche nella sitcom pubblicata su Facebook dal 15 novembre 2010).

Dal 18 settembre all'11 dicembre 2014 è giudice dell'ottava edizione di X Factor, insieme a Morgan, Mika e Fedez, prendendo ancora una volta il posto della Ventura. Le vengono assegnate le Under Donne, e la sua finalista, Ilaria Rastrelli, arriva al terzo posto. Dopo questa breve esperienza nel talent show di Sky Uno, si allontana dalle scene pubbliche per un periodo sabbatico e per motivi di salute. In un'intervista del novembre 2017, ha infatti rivelato di essere stata affetta dalla malattia di Lyme, giustificando così i suoi tre anni di assenza dalla televisione.

Nella primavera del 2022 ha partecipato come concorrente in coppia con l’amico Paride Vitale alla nona edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno; la coppia dei Pazzeschi arriva in finale e vince il programma. Nello stesso anno è tra i protagonisti di Dungeons & Deejay, podcast di Radio Deejay dedicato a Dungeons & Dragons. Durante gli Sky Upfronts, viene annunciato che la Cabello e Vitale condurranno un nuovo programma per il gruppo di Comcast; tuttavia esso non andrà su Sky Uno ma sul canale free di repliche TV8.