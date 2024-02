Si apre la stagione dei vip sul lago di Como con il premio Oscar Helen Mirren

Helen Mirren, l'attrice ingelse da premio Oscar e vincitrice anche di tre premi Golden Globe, è stata avvistata a Como insieme al marito Taylor Hackford, anche lui importante figura del cinema mondiale come regista (ha diretto, tra tutti, Ufficiale gentiluomo). I due hanno scelto la bassa stagione, probabilmente per evitare il caos e poter girare indisturbati per le strade di Como e dei borghi del Lago anche se, inevitabilmente, sono stati notati. Alloggerebbero, secondo alcuni rumors, a Palazzo Albricci Peregrini proprio nel centro storico di Como. L'attrice, non a caso, è anche una grande amica di George Clooney.