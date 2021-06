Ville da sogno sul Lago di Como, le migliori 5 in vendita

Sempre più preziose e ricercate, a certificare la dimensione internazionale del Lario. Anche solo per il fatto che la disponibilità sia sempre più limitata, una villa sul lago di Como rimane uno dei sogni più ambiti per chi è alla ricerca di un luogo riservato e al tempo stesso lussuoso. Ovviamente stiamo parlando di dimore con prezzi milionari, dotate di tutti i confort che rendono una propietà sul Lario un vero e proprio investimento. Ne abbiamo scelte 5 tra le più prestigiose attualmente in vendita da Lionard Luxury Real Estate. Vere e proprie ville da mille e una notte, lo stesso sogno che ha portato George Clooney a scegliere proprio il Lago di Como per le sue vacanze italiane.

Moltrasio

Sulle meravigliose rive di quella che è considerata la perla del Lago di Como, a Moltrasio, sorge questa unica proprietà fronte lago con darsena privata. La dimora di lusso è circondata da un ampio parco della superficie complessiva di 3.000 mq dal quale è possibile ammirare il paesaggio circostante, una favolosa piscina e una vasca jacuzzi per trascorrere piacevoli momenti conviviali. L'abitazione di lusso ha una superficie complessiva di 700 mq, si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata da grandi vetrate grazie alle quali si può godere della vista mozzafiato sul panorama lacustre. Internamente la villa padronale è finemente ristrutturata, l'ingresso accoglie tre grandi saloni, due cucine e una sala dedicata alla lettura. Segue la zona notte comprensiva di otto camere da letto, sette bagni oltre alla zona lavanderia. Personalizzano la residenza di lusso due dépendance con soggiorno, due cucine, due sale da pranzo, quattro camere da letto e quattro bagni oltre a un garage di pertinenza. L'immobile di lusso in vendita è posto in un'oasi segreta di pace, perfetta per gli amanti della tranquillità e delle escursioni in barca, vicinissima inoltre ai vivaci centri abitati, ricchi di cultura e tradizione. Nella privacy di questa villa da sogno, in una delle zone più esclusive d'Italia, potrete godere tutto l'anno della magica atmosfera di questo stupendo luogo.

Blevio

Questa villa pieds dans l'eau è in vendita, sulle sponde del Lago di Como, in posizione panoramica e immersa nel verde. La facciata della residenza è stata progettata per essere in parte decorata e in parte rivestita, con pietra a spacco, e ha una superficie complessiva di 600 mq. L'immobile sia nello sviluppo degli ambienti sia nella scelta dei materiali si rifà alle architetture tradizionali lacustri, con lo scopo di minimizzare i consumi e massimizzare il comfort a disposizione degli ospiti. Le ampie vetrate sono pensate per poter valorizzare al meglio uno dei punti più belli del lago. Personalizza la dimora un'esclusiva piscina interna collocata nelle vecchie mura rocciose e un ormeggio per la propria barca. Esternamente la residenza è circondata da un ampio giardino di 6.000 mq che è posta in un'oasi segreta di pace, perfetta per gli amanti della tranquillità e delle escursioni in barca, vicinissima inoltre ai vivaci centri abitati, ricchi di cultura e tradizione. Nella privacy di questa villa da sogno, in una delle zone più esclusive d'Italia, potrete godere tutto l'anno della magica atmosfera di questo magnifico luogo.

Blevio

In incantevole posizione fronte Lago di Como, con accesso diretto alle acque lacustri, questa esclusiva residenza d'epoca è in vendita con darsena privata nella nota cittadina di Blevio. Ubicata in una location da sogno a pochi chilometri dal centro storico di Como e dalle sue innumerevoli attrazioni, la proprietà di lusso è una villa pied dans l'eau immersa nel verde di un grande parco storico, per lo più pianeggiante e perfettamente curato a prato, che si sviluppa lungo le sponde del lago, fino a raggiungerne le acque. Risalente al 1730 e finemente ristrutturata di recente secondo un progetto che ne ha valorizzato le originali caratteristiche storiche, la proprietà canta una superficie interna totale di 800 mq e si compone della maestosa dimora padronale, disposta su tre livelli, oltre all'ultimo piano sottotetto, che conta un totale di dodici camere da letto. L'elemento esclusivo che lo rende un vero gioiello è la parete a vetrate che si affaccia sul lago, per cui sembra di essere sospesi sull'acqua, in un ambiente in cui qui il vero protagonista è il panorama lacustre. La cura per i dettagli in fase di ristrutturazione e il gusto per il lusso nella scelta degli arredi si affiancano al prestigio delle finiture di lusso, regalando agli ambienti interni un fascino senza tempo. A completare la proprietà troviamo cinque posti auto esterni e la possibilità di realizzarne di coperti all'interno di un garage interrato. Ideale per chi intende godersi lo charme di una delle località più esclusive d'Italia, nella privacy più totale della propria dimora, questa spettacolare residenza storica in vendita con darsena privata sul Lago di Como è la dimora da favola per calarsi nella magica atmosfera di questo magnifico luogo.

Argegno

Nelle vicinanze di Como, in esclusiva posizione panoramica che domina il suggestivo scenario lacustre, questa spettacolare villa storica è in vendita immersa nel verde di un grande giardino. La prestigiosa dimora sorge all’interno di un rigoglioso parco riccamente piantumato di 18.210 mq, che ospita al suo interno una bellissima serra di 40 mq e una fantastica piscina riscaldata con affaccio privilegiato sul lago, ideale per trascorrere momenti di relax all’aria aperta nella privacy della propria dimora. Con una superficie interna complessiva di 1.170 mq, la proprietà di lusso si compone dell’imponente villa padronale, oltre a una dépendance autonoma e indipendente e un fabbricato che, in seguito a un intervento di ristrutturazione, potrebbe accogliere un’ulteriore residenza.

La prestigiosa residenza principale, elegante e raffinata, è un’antica villa d’epoca signorile di 870 mq che ha conservato nel tempo gli originali elementi antichi quali finiture e materiali di pregio. Disposta su tre livelli, oltre al piano mansardato e al seminterrato, ospita al piano terra un’ampia zona giorno che si apre in una fantastica terrazza con spettacolare vista lago. La zona notte, che si sviluppa al primo e al secondo piano, comprende sei camere da letto e due bagni. L’ultimo piano accoglie una grande mansarda con il proprio bagno realizzato con dettagli di lusso e un elegante studio ubicato nella caratteristica torretta. A completare la splendida villa in vendita, troviamo al piano seminterrato, sottostante la terrazza, una taverna che si affaccia direttamente sul verde del giardino. Al suo interno, anche un appartamento indipendente per il custode. Adiacente all’immobile principale, in posizione riservata, la raffinata dépendance di 160 mq, disposta su due livelli.

Blevio

Sulle sponde del Lago di Como, in posizione panoramica con vista mozzafiato sull'intero scenario lacustre, questa splendida villa storica è in vendita.

La residenza d'epoca, risalente ai primi del Novecento, sorge nella rinomata cittadina di Blevio, a pochi chilometri dal centro storico di Como e dai suoi esclusivi servizi, immersa nel verde di una folta vegetazione che le dona grande privacy e tranquillità. Il delizioso giardino di proprietà, con una superficie di 415 mq, offre la possibilità di ospitare una fantastica piscina panoramica. Con i suoi 470 mq di superficie, distribuiti in altezza su quattro piani, oltre a un ulteriore livello mansardato, l'antica residenza di pregio, completamente ristrutturata di recente, offre grande possibilità di personalizzazione degli ambienti interni, scegliendo da un ampio capitolato di altissimo standing che prevede finiture e materiali di assoluto pregio. Per la disposizione degli spazi e per come gli ambienti interni sono stati pensati e progettati, la dimora si presta ad essere abitata interamente o suddivisa in due lussuosi appartamenti indipendenti.

Internamente, dislocata su diversi livelli, la prima porzione della proprietà ospita un ampio salone, una sala da pranzo, una cucina abitabile e una zona composta da tre camere da letto, tre bagni ed un guardaroba. A completare questa prima metà, troviamo inoltre un fantastico porticato panoramico che si apre sulla vista unica che regala il Lago di Como. L'altra parte della proprietà accoglie un'area living composta da soggiorno con sala da pranzo, cucina abitabile, tre camere da letto, tre bagni ed un guardaroba, oltre a due magnifiche terrazze su due livelli.

Cinque ville incantevoli e un sogno che per qualcuno può anche diventare realtà. Magari iniziando da qui, dove si trattano esclusivi immobili da favola made in Lake Como.