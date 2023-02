Ville da sogno, il gioiello vittoriano in vendita sul lago di Como

Dopo l'acquisto vip a Pognana, la villa che ha dato a Fedez e Chiara Ferragni un nuovo rifugio di lusso sul Lario, le vendite e le ricerche sul già gettonatissimo lago di Como hanno subito un ulteriore slancio. Un altro gioiello in vendita è un edificio costruito in stile vittoriano nella seconda metà dell'800 per volere dell'ingegnere Herman Mylius, nato a Londra nel 1822, che progettò lui stesso la villa. Stiamo parlando di Villa Olivetta, villa da sogno che si trova a Menaggio, in uno dei punti più ampi e più prestigiosi del lago di Como: con vista sulla punta di Bellagio e posta di fronte a Varenna. Naturalmente il prezzo milionario non è noto, la trattativa con Sotheby’s è naturalmente riservata.

La Villa è di proprietà della stessa famiglia da sessant'anni e da allora, come precisa Italy Sotheby's International Realty, questa è la prima volta che la villa è sul mercato. La superficie totale della proprietà è di circa 1800 metri quadrati: la Villa principale è disposta su tre piani ed è composta da un ampio seminterrato, terrazzi, portico e cortile con vista lago mozzafiato. Ma l'immenso parco affacciato sul lago, con annessa darsena, ospita altri due edifici residenziali: Casa a Lago, con quasi 200 metri quadrati di superficie, Casa Alta, che sorge sulla sommità della collina, il Rustico e una poetica serra.