La metropoli dei balocchi: a Milano torna il Christmas Village

Mentre Como e Cernobbio si dividono anche su un Natale ancora tutto da scoprire, Milano ha già annunciato due eventi. Se del primo, al Carroponte, ne abbiamo scritto nei giorni scorsi, oggi ve ne raccontiamo un altro storivo appena presentato: Il Villaggio delle Meraviglie al parco Indro Montanelli.

Il Milano Christmas Village a partire dal 18 novembre torna ad animare il cuore della città con un grande protagonista: Geronimo Stilton. Il topo scrittore più famoso del mondo sarà ospite fisso con la sua casetta e parteciperà ai momenti di animazione in compagnia dei personaggi del villaggio e dalla pista di pattinaggio più grande del Nord Italia.

Manca qualche settimana all’inaugurazione del Villaggio delle Meraviglie Milano Christmas Village - che dal 18 Novembre riaccende la magia ai Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia - ma la direttrice artistica Ambra Orfei, gli Elfi, Babbo Natale e tutti i personaggi sono già al lavoro per regalare divertimento ed allegria. Questa diciassettesima edizione ha in serbo una grande novità: la presenza fissa di Geronimo Stilton. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, avrà la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale, che sta aspettando trepidante le letterine di tutti i visitatori.

Geronimo Stilton porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan che lo visiteranno. Tra le novità di quest’anno il ritorno della pista di pattinaggio dedicata ai bimbi che si unisce a quella di oltre 1000 mq, parzialmente coperta e riscaldata, che fa da cornice all’amata Casa di Babbo Natale e al palco centrale dove gli Elfi e tutti i personaggi proporranno momenti di gioco come la celebre baby dance.

Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale con prenotazione online e i momenti di intrattenimento sono gratuiti. La posizione centrale del parco natalizio - con l’accesso diretto alla linea della metropolitana M1 e alle fermate del bus e la vicinanza di Corso Buenos Aires, una delle vie commerciali più lunghe al mondo – lo rendono un luogo ideale per concedersi un momento di relax e divertimento per tutta la famiglia e di gusto grazie alle casette dello street food.

L’iniziativa – ideata e organizzata da Sceniko Events, con la direzione artistica di Ambra Orfei e con il Patrocinio del Comune di Milano - è simbolo indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini e non solo.

Al Milano Christmas Village c’è sempre spazio per la solidarietà, anche quest’anno sosterrà Save the Children.

Il villaggio è già attivo sui social attraverso i profili Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok. Ci si può così già immergere nell’atmosfera natalizia. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.villaggiodellemeraviglie.com.