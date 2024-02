La villa da sogno di Mr. & Mrs. Smith sul lago di Como

Villa Molli, a Sala Comacina, sul lago di Como, ha già ospitato nelle sue lussuose stanze, che abbiamo raccontato qualche tempo fa grazie al suo progettista, l'architetto Lorenzo Guzzini, molti personaggi dello spettacolo, come ad esempio Belen. Ancora le manca un passaggio cinematografico che, puntuale, è arrivato, come per Il Rudere a Faggeto Lario, grazie alla serie Prime Mr. & Mrs. Smith che l'ha scelta per ambientare alcune scene della terza puntata interamente girata sul lago di Como.

Villa Molli è una Villa in affitto di lusso di nuova costruzione, situata nel cuore del Lago di Como, con un'eccezionale vista lago a 180 gradi sull'unica isola del lago - l'isola Comacina. La vista mozzafiato è ancora più piacevole dalla nostra piscina a sfioro lunga 18 metri o dalla vasca idromassaggio riscaldata. La lussuosa e di nuova costruzione Villa Molli può ospitare fino a 12 persone, in quattro camere padronali e due ambienti autonomi, tutte le stanze con bagni privati. Il cuore della villa si trova nella zona piscina a sfioro e nella terrazza con vista lago.

Villa Molli si trova nel carismatico villaggio di Sala Comacina sulla costa occidentale del Lago di Como. La lussuosa Villa rappresenta il perfetto connubio tra design moderno e rispetto per la natura, offrendovi una delle migliori viste del lago che potete avere. Da ogni angolo della casa si gode di una vista mozzafiato sull’ isola Comacina, Villa Balbianello, Bellagio e la spettacolare catena montuosa che abbraccia il lago.