Villa Lario Resort, la boutique degli hotel sul lago di Como

Affacciato sulle placide acque della sponda più soleggiata del Lago di Como, Villa Lario Resort è la destinazione ideale per un romantico soggiorno a cinque stelle tra relax, escursioni ed esperienze gourmet. Il boutique hotel di Mandello del Lario, infatti, gode di una posizione strategica per concedersi rilassanti passeggiate nella natura, tra i sentieri delle montagne circostanti, oppure per scoprire in barca le bellezze del Lario e i luoghi manzoniani.

E a proposito di barche e luoghi manzoniani, nel parco che circonda la villa padronale da pochi giorni è stata installata una scultura che celebra la storica imbarcazione con cui Renzo e Lucia fuggirono dal malvagio don Rodrigo che si opponeva alle loro nozze. “Lucia125”, questo il nome della scultura, rende omaggio non solo alla giovane protagonista de “I Promessi Sposi”, ma anche alla barca simbolo del Lago di Como e vero e proprio patrimonio storico locale che, tra folclore e letteratura, è diventata famosa proprio grazie al romanzo di Alessandro Manzoni.

Completamente trasparente, la “Lucia125” si trova in una posizione panoramica ed è la cornice ideale per immortalare i fantastici tramonti che è possibile ammirare su questo ramo del lago “che volge a mezzogiorno”, ma anche un originale photo point dove scattarsi spiritosi selfie con vista mozzafiato da condividere con gli amici.

Al termine della giornata, dopo un romantico aperitivo vista lago sulla terrazza della villa o al ristorante Grill & Lounge, gli ospiti di Villa Lario Resort possono godere di una cena raffinata all’Amandus Ristorante, fiore all’occhiello dell’hotel e regno dello Chef Luca Mozzanica, un luogo in cui creatività, genuinità e piacere si fondono in piatti eleganti e ricercati che uniscono tradizione e modernità.

Con undici tavoli e ventisei posti a sedere, Amandus accoglie a cena, solo su prenotazione, sia gli ospiti di Villa Lario Resort, sia gli esterni che vogliono vivere un indimenticabile viaggio nel gusto o una cena romantica nell’atmosfera incantata del lago di Como.

Per una cena più informale, ma sempre con stile, il ristorante Grill & Lounge di Villa Lario Resort offre sfiziose proposte culinarie e cocktail ricercati. Anche Grill & Lounge è a disposizione sia degli ospiti dell’hotel sia di chi cena al Ristorante Amandus e vuole dare inizio alla serata con uno stuzzicante aperitivo o concluderla in bellezza con un piacevole after dinner.

Villa Lario Resort

Villa Lario Resort è un'elegante villa di inizio Novecento riconvertita in boutique hotel cinque stelle grazie allo spirito imprenditoriale di due amiche che hanno fatto della passione per i viaggi un lavoro. Affacciato sulla sponda più soleggiata del lago di Como, Villa Lario è un’oasi di intimità circondata dalla natura e immersa nella tranquillità di un paesaggio da sogno. L'hotel dispone di nove luxury suite che coniugano funzionalità e comfort grazie ad arredi pregiati e finiture raffinate. L’attenzione al design dona a ogni stanza una personalità unica e speciale, da quelle in villa con ampio terrazzo e vista sul Lario, alle suite in darsena a due passi dal lago o in grotta per un’inedita esperienza di soggiorno. Fiore all’occhiello di Villa Lario Resort è il Ristorante Amandus, regno dell’Executive Chef Luca Mozzanica che orchestra tutta la proposta gastronomica della struttura, dalla prima colazione alla cena, con la possibilità di scegliere tra l’atmosfera rilassata del ristorante Grill & Lounge o l’esperienza fine dining offerta dall’Amandus, un luogo in cui qualità, creatività e genuinità si fondono in piatti eleganti e ricercati che uniscono tradizione e modernità. Dall'eliporto in struttura all’attracco privato sul lago, dal lussureggiante parco di 10.000 mq alle due spiagge, di cui una attrezzata, con accesso diretto al lago, sino alla piscina circondata dal verde e dotata di solarium: la cura di ogni dettaglio caratterizza la filosofia di accoglienza di Villa Lario Resort, una realtà imprenditoriale tutta al femminile che propone un modello di ospitalità e ristorazione di alta gamma secondo la migliore tradizione italiana.