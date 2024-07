Villa d'Este Style: Vintage Yachting, una magnifica storia del lago di Como

Si è concluso con grande successo il quinto appuntamento di "Villa d'Este Style - Vintage Yachting", svoltosi ieri - domenica 21 luglio - nella splendida cornice di Villa d'Este sul Lago di Como. L'evento, che celebra l'ospitalità di alto livello e la tradizione nautica, ha confermato la sua rilevanza internazionale, attirando appassionati e proprietari di

La giornata è iniziata con la navigazione delle imbarcazioni partecipanti partite da vari punti del Lago di Como in direzione Cernobbio, culminando con l'arrivo a Villa d'Este alle ore 11.30. Dopo l'ormeggio, gli ospiti hanno goduto di un pranzo esclusivo presso il ristorante Grill di Villa d'Este, immersi in un'atmosfera di autentica eleganza e raffinatezza.

Tra le imbarcazioni presenti, Postalino ha catturato l'attenzione dei partecipanti per la sua storicità, essendo la barca più antica in esposizione, costruita prima della Prima Guerra Mondiale. Sebbene abbia già partecipato alle edizioni precedenti, la sua presenza porta sempre con sé un fascino che non tramonta mai raccontando la storia della navigazione antica.

Un altro gioiello storico in esposizione è stato Alfetta, una barca con un passato affascinante e avventuroso. Originariamente costruita dal Cantiere Baglietto intorno al 1940 come 'barchino esplosivo' per la Regia Marina, Alfetta è stata successivamente trasformata in motoscafo da diporto, probabilmente dalla Riva. Equipaggiata con un motore Alfa Romeo 6C 2500 SS (proprio come la iconica Alfa Romeo 6C “Villa d’Este”) e una trasmissione innovativa a piede poppiero con doppia elica controrotante della CABI.Cattaneo, ha dimostrato la sua ingegnosità tecnica e ha raccontato un pezzo importante della storia nautica italiana.

Da sottolineare una importante presenza di runabout Riva, tra i quali Aquarama e Super Florida, ed alcuni classici lariani come Abbate e Colombo.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici - Registro Storico Nautico) e il Museo della Barca Lariana, che continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella preservazione e nella promozione della tradizione nautica. Villa d’Este si conferma ancora una volta come una delle principali destinazioni per gli amanti della nautica d'epoca, offrendo un incontro esclusivo tra storia, cultura e bellezza senza tempo.