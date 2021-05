Villa Carlotta incanta anche Chiara Ferragni: le foto

Un fine settimana sul lago di Como per Chiara Ferragni che ha soggiornato al Grand Hotel Tremezzo insieme alla sua secondogenita Vittoria, di appena un mese, e alla sorella Francesca. Dopo un sabato sera a seguire le vicende di suo marito Fedez (che era a Roma per il concerto del primo maggio) l'influencer da più di 23 milioni di follower ieri, domenica 2 maggio, è andata a visitare i bellissimi giardini di Villa Carlotta. Una mattinata di sole, immersa tra i fiori della splendida location che non ha certo lasciato indifferente la Ferragni, accompagnata nel tour dalla direttrice Maria Angela Previtera (con lei nella foto di copertina)

Come sempre Chiara è molto attenta ad incentivare il turismo in tutta Italia ed è legata, in particolar modo, proprio al lago di Como. Insieme a lei ad ammirare le bellezze di Villa Carlotta anche la sorella, Francesca con il suo fidanzato.

Villa Carlotta riapre quindi ai visitatori con i suoi giardini e le sue meraviglie architettoniche e naturali.