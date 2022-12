La magia della Città dei Balocchi, ecco il video

Seppure vivere questa magica atmosfera all'interno di una città abbia una fascino unico, i Balocchi versione Lake Como non tradiscono il loro affezionato pubblico nemmeno a Villa Erba. Costretta a lasciare Como, la kermesse natalizia è stata accolta a braccia aperte in quel di Cernobbio, dove ha subito proseguito il suo viaggio pieno di luce ed eventi natalizi. Insomma la Città dei Balocchi non la si incontra più passeggiando per una Como fiabesca ma la si deve raggiungere e incontrare all'interno del sontuoso parco della villa che fu di Luchino Visconti. Un recinto dorato che fino all'8 gennaio regalerà emozioni a tutti. Il video mostra intatta la bellezza di questa prima edizione di una manifestazione di indubbio successo.