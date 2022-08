Era sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, il video è stato pubblicato dal gruppo Welcome to Favelas

Musica a tutto volume, guida sportiva, cellulare acceso e poi il botto. Questo video che sta diventando virale ed è stato postato (e mandato via Telegram) da Welcome to Favelas. Il giovane da Cinisello Balsamo si stava dirigendo verso i laghi e aveva appena imboccato la Statale 36.