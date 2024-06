Il video di Annalisa e Tananai: quasi tutti hanno pensato al lago di Como, ma era il Maggiore

Diciamo la verità, quando nei giorni scorsi Annalisa e Tananai hanno pubblicato il video di Storie brevi, persino noi per un attimo abbiamo subito pensato al lago di Como. Poi, fatte le opportune verifiche, abbiamo appurato che si trattava del lago Maggiore e di Villa Rusconi Clerici a Verbania. Tuttavia, persino mamma Rai è caduta nel tranello del lago di Como, perché ormai quando si dice lago tutti pensano al Lario. A cascarci sono stati in molti, tanto che, come riporta oggi La Stampa, a Verbania si sono parecchio risentiti, tanto da arrivare ad affermare che si è trattato di un "errore inaccettabile".

La rivalità tra i due laghi è storica e di recente è stata certificata addirittura dal principe Borromeo che ha cercato di "sminuire" le potenzialità del lago di Como pur riconoscendone il valore mediatico e di offerta alberghiera. Alla fine, non si può negarlo, il nostro Lario è riuscito in un'impresa davvero paradossale, farsi nuova pubblicità grazie al Maggiore.