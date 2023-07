Il nuovo sentiero dal magico borgo di Erbonne: un piccolo mondo antico, 7 abitanti e un'osteria

Erbonne: vi avevamo già parlato di questo borgo meraviglioso e tanti di voi ne sono rimasti affascinati. È un luogo lontano dal turismo di massa, facilmente raggiungibile da Como e provincia. Oggi vi proponiamo un nuovo percorso che oltre a Erbonne vi farà scoprire Orimento, tramite un sentiero completamente rinnovato e ampliato.

Ci accompagna, come sempre, Maurizio Moro fotografo del lago di Como (qui la sua pagina Instagram), ma anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte.

Moro ci spiega accuratamente il sentiero partendo da Erbonne (qui come arrivarci) verso Orimento che può essere una bella ide per un'escursione diversa dal solito. Chiaramente si può anche fare al contrario. Prima di leggere le indicazioni di Moro vi lasciamo la gallery con tutte le foto.

Il sentiero dal grazioso borgo di Erbonne a Orimento

"Oggi vi portiamo alla scoperta del sentiero, completamente rinnovato e ampliato che dal grazioso borgo di Erbonne porta a Orimento.

Si lascia la macchina nel parcheggio dedicato 150 metri prima del borgo.

Raggiunto in pochi attimi il paesino si prosegue diritto verso la chiesetta dove si trovano le indicazioni per Orimento.

Poi non si puó più sbagliare, il sentiero è unico e comunque ben segnalato. Raggiunto Orimento una sosta alla Rinomata Baita Orimento di Mimmo dove spesso ci siamo fermati a pranzare, e si torna indietro ad Erbonne.

Anche qui, all'Osteria del Valico di Antonio si puó pranzare come oggi abbiamo scelto di fare noi.

Dati tecnici:

Km: 5.7 A/R

Disl: 400 metri

Difficolta: escursionistico

Impegno fisico: medio

NB: Il sentiero si puó percorrere in discesa da Orimento ad Erbonne anche in Mountain Bike ma bisogna essere dotati di una buona tecnica, scendendo a velocità ridotta dando sempre la precedenza ai pedoni e sconsiglio di farlo quando è appena piovuto per la presenza in questo caso di molto fango".

Buona camminata allora, in un percorso fuori dal mondo e dal tempo. Alla prossima!