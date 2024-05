Valery Kaufman, l'angelo di Victoria's Secret si è sposata sul lago di Como

Valery Kaufman, splendida top model, nonché angelo di Victoria's Secret, e il trader di materie prime Dimitri Varsano si sono sposati a Villa d'Este sul lago di Como. Come scrive Vogue Italia, che l'ha intervistata, si sono conosciuti casualmente due anni e sette mesi fa durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Il loro secondo incontro è avvenuto invece a Parigi, durante la settimana della moda. Da lì è nato l'amore, finché Dimitri ha chiesto a Valery di sposarlo in occasione del loro primo anniversario, durante un giro in barca proprio sul Lago di Como, dove stavano trascorrendo un fine settimana insieme. Un sì immediato tanto che Valery e Dimitri alla fine sono tornati sul Lago di Como per il loro matrimonio che è stato celebrato nei giorni scorsi a Cernobbio, a Villa D'Este.

La scelta del Lago di Como come location, come riporta sempre Vogue, non era però priva di rischi. In maggio, infatti, da quelle parti piove spesso, soprattutto quest'anno. "Per mesi, prima del matrimonio - racconta Valery al celebre magazine di moda - ho seguito assiduamente le previsioni meteorologiche. Avevamo messo a punto un piano B, che prevedeva, in caso di pioggia, una cerimonia al coperto, all'interno dell'hotel, ma è chiaro che non sarebbe stato altrettanto splendido". Il giorno in cui la sposa è arrivata a Como, pioveva a catinelle ed erano previsti temporali per i giorni seguenti. Ma, proprio come succede nelle favole, le nuvole si sono diradate giusto in tempo, e il matrimonio di Valery Kaufman sul Lago di Como si è svolto in un weekend meteorologicamente perfetto". Il vestito della sposa? Un abito Dior Haute Couture, naturalmente.