Valbasca, l'oasi delle passeggiate a due passi da Como

La Valbasca si può raggiungere facilmente dal comune di Lipomo, iniziando la passeggiata partendo dal parcheggio del cimitero, oppure da Albate partendo da via della Porta. Il percorso di andata e ritorno è lungo circa quattro chilometri e si snoda all'interno di un bellissimo bosco segnato da un torrente che nelle giornate di pioggia lo attraversa rigoglioso. In questi mesi di siccità naturalmente si presenta completamente in secca. In ogni caso un luogo perfetto per camminare, per correre, per passeggiare con il proprio cane, per attraversarlo in bici.

Una vera e propria immersione nella natura per chi cerca un'oasi non lontano dalla città. Non illuminata, quindi da evitare nelle ore notturne, ma con l'arrivo dell'ora legale la si può percorrere almeno sino alle 20, in attesa che poi riapra La Polveriera, splendido punto di ristoro inaugurato lo scorso anno, la Valbasca è una bellissima palestra naturale dove allenarsi correndo ma adatta anche a chi ama solo camminare o meditare nel silenzio di questo luogo incontaminato. Ecco quindi qualche informazione su quest'oasi in collina e a pochi passi da Como

Il sentiero numero 6 della Spina Verde percorre il fondo valle creato dal torrente Valbasca, attraversando boschi di latifoglie alternati ad aree aperte a prati. A circa metà del percorso si giunge in un’area di sosta immersa in un bosco, a carattere igrofilo, composto da carpini bianchi. L’atmosfera che regna è suggestiva per lo spiccare dei fusti e per il terreno completamente nudo a causa del pascolamento. Data l’orografia della gola e la presenza di correnti d’aria si ha l’impressione di essere in un luogo senza tempo, uno scenario quasi da film.

Storicamente la collocazione della polveriera in Valbasca seguì a una decisione strategica: in caso di un’eventuale deflagrazione, qualsiasi ne fosse la causa, questa sarebbe rimasta contenuta nell’area grazie alla morfologia della valle che con le sue pareti avrebbe limitato i danni ai vicini conglomerati urbani. Solo un ritardo nei rifornimenti d’armi e munizioni ha reso vano il bombardamento del sito da parte degli inglesi nel 1942. Fosse stata piena di armi, allora, oggi non potremmo godere, così come hanno fatto anche poeti e scrittori famosi come Ada Negri o Luigi Pirandello, delle bellezze naturali della Valbasca e ci sarebbe stato precluso questo meraviglioso angolo di Spina Verde.

Caratteristiche

Tipo di interesse prevalenti

Naturalistico, sportivo, ludico.

Accessi

Sud Via G. della Porta, Como loc. Albate

Nord Via Cimitero, Como loc Lora

Parcheggi in prossimità

Sud Piazza V Novembre, Como loc. Albate

Nord Via Cimitero, Como loc Lora

Tempo medio di percorrenza

Lunghezza: 30 min / 2,1 Km

Grado di difficoltà

elementare / adatto a tutte le età

Punti di Interesse

Polveriera della seconda guerra mondiale, affioramenti di gonfolite

Punti di ristoro

La Polveriera