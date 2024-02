Il paradiso della Val Verzasca è da mettere in copertina

Valle Maggia, Val Verzasca, Val Bavona: Meridiani Montagne - periodico di Editoriale Domus che da oltre vent’anni rende omaggio alle montagne e alla passione per l’alpinismo – oltrepassa il confine e per la prima volta approda in questo angolo di Svizzera, tanto amato dalle famiglie e dagli appassionati italiani.

Dal lago di Locarno si sale sulle cime e sui ghiacciai in un racconto di viaggio che rende omaggio alla straordinaria ricchezza naturalistica delle valli note anche come valli del granito e della pietra (Valle Maggia) che fanno da cornice ad acque cristalline, non a caso quelle della Verzasca vengono chiamate le “Maldive a due passi dalla Lombardia”.

Scenari naturali bellissimi come quello di Monte Verità ma anche storie di uomini come quelle dei Walser che nel XIII secolo hanno scelto di trasformare il Bosco Gurin nella loro casa, addomesticando pascoli e vie d’acqua e costruendo un borgo di case di legno proprio nel villaggio più alto del Canton Ticino. E poi i grandi itinerari, tanto cari a Meridiani Montagne, come la Via Alta Idra che permette di collegare le sorgenti del Ticino con il Lago Maggiore. “Un cammino grandioso, su dorsali selvagge e solitarie” spiega il giornale.

Protagonista della copertina il Pizzo d’Ogliè con alle spalle, imbiancato di neve, il Pizzo Malora. Due cime che quasi abbracciano il ponte romano in località Puntid, sopra il villaggio di Foroglio (credist Stefano Caldera/ClickAlps). Il numero uscirà martedì 27 febbraio in tutta Italia.