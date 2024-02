Gli U2 nella sfera di Las Vegas, il video racconto di Gianpiero Canino

Un inviato davvero speciale in Nevada per assistere al'evento rock più luminoso e innovativo che sia mai stato pensato. Naturalmente stiamo parlando di Sphere, il colossale show, che definire rock sarebbe riduttivo, che vede protagonisti gli U2 e il loro epocale Achtung Baby, album prodotto nel 1991 da due giganti come Daniel Lanois e Brian Eno. Un'esperienza incredibile, decisamente immersiva, come si usa dire oggi, vissuta da Gianpiero Canino all'interno di questa gigantesca boule de neige e raccontata ai microfoni di Ezio Guatamacchi a JamTV.

Canino - manager, promoter, organizzatore di grandi eventi, Lago di Comics, La Villa Music & Arts Festival, Lake Sound Park, solo per citare i più recenti, e che proprio ieri ha annunciato Giovanni Allevi in concerto a Como - ha voluto sottolineare, da grande fan degli U2 qual è - quanto già già nel passato la band irlandese sia stata legata agli Stati Uniti, basti pensare al loro album manifesto, Joshua Three o al video di I Still Haven't Found What I'm Looking For, girato nella stessa Las Vegas.

Un'esperienza estraniante, dove la tecnologia - le immagini catapultano gli spettatori dentro e fuori dalla sfera - governa una location da fantascienza per non dire distopica. Il luogo per eccellenza delle meraviglie, il più luminoso d'America, ha quindi saputo stupire ancora, visto che la gigantesca Sphere si vede già dall'aereo prima ancora di atterrare in questo surreale deserto di luci e colori. Un luogo unico, dove il pubblico ha dato l'impressione di voler assistere più allo show in quanto tale che alla performance degli U2, che si sono esibiti su un palco che riproduceva un giradischi. Di certo questo spettacolo, che proseguirà ancora per diverse date, è di certo uno spartiacque tra il passato e il futuro della musica dal vivo. E allora, come cantava il suo re, Elvis Presley, Viva Las Vegas.